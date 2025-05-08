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政院拍板「兒托法」 加嚴保母資格、監視影像上雲端

記者黃婉婷／台北8日電
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衛福部社家署署長簡慧娟表示，本次兒童托育服務法草案擬定時，舉辦多場公聽會，現將草案預告60日，期間接受各界意見搜集、統整，還要經行政院核定，再送入立法院。（本報資料照片）
衛福部社家署署長簡慧娟表示，本次兒童托育服務法草案擬定時，舉辦多場公聽會，現將草案預告60日，期間接受各界意見搜集、統整，還要經行政院核定，再送入立法院。（本報資料照片）

「剴剴案」震驚社會，行政院會今擬通過「兒童托育服務法」草案，透過專法加強0至2歲托育管理。行政院政務委員陳時中指出，草案加嚴保母執業資格，並研議在子法中落實有條件的「不預約訪視」，同時要求托育機構監視影像保存30天並上傳雲端。

近年兒虐事件從家內父母對子女施暴，變成家外保母、托嬰中心保育員對孩子動手，「剴剴案」爆發後更加速托育專法推動。此次「兒童托育服務法」草案共6章、78條，也將配套訂定19項子法。

陳時中表示，過去居家托育服務輔導與管理訂於授權辦法中，草案除提升法律位階，加嚴保母執業資格，刪除受訓即可執業，並強化托育機構透明度及管理內容，包括列帳查核、公布收費等。

針對不當對待事件，陳時中說，草案規定托育機構保留監視影像30天並上傳雲端，儘管被托育界認為侵犯人權，但站在保護兒童權益角度，加上時常傳出托育不當對待案件，政府不允許案件出現證據不足的漏洞。但他也強調，調閱監視器須符合一定條件，比如已通報或有具體事證。

草案中也明確定義兒虐態樣，包括不得對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對兒童的身心暴力或不當對待行為，違者可處行為人6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並公布行為人的姓名及機構名稱。

此外，民間及立委倡議將「不預約訪視」、「保母記點制」納進專法中，陳時中透露，將研議落實有條件進行「不預約訪視」，也強化托育人員違規究責，輕則停權一至四年，嚴重者恐終身不得任用。

陳時中 性騷擾

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