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澳洲豬腳又2批檢出萊劑 1周3回破紀錄 食藥署：未違規

台灣新聞組／台北7日電
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一周內有三批澳洲進口豬肉被檢出萊克多巴胺，引發民眾疑慮，北市啟動專案稽查大賣場、餐廳和學校。(圖／北市衛生局提供)
一周內有三批澳洲進口豬肉被檢出萊克多巴胺，引發民眾疑慮，北市啟動專案稽查大賣場、餐廳和學校。(圖／北市衛生局提供)

衛福部食藥署昨表示，又有兩批來自澳洲的冷凍豬腳分別檢出瘦肉精萊克多巴胺0.002、0.003ppm，總計47.25公噸。這也是繼首批澳洲冷凍豬腳驗出萊克多巴胺0.001ppm後，一周內驗出三批，打破過去台灣未有「萊」豬進口的紀錄。

進口商華鋐國際貿易有限公司昨天透過聲明致歉，強調在取得更多檢驗實據及與國外供應商的責任歸屬釐清前，公司不會進行該批肉品之銷售、分裝或銷毀等後續處置事宜，後續將再自行送驗，並承諾加強控管。

累計三批澳洲進口冷凍豬腳遭檢出萊克多巴胺，數值為0.001至0.003ppm。食藥署長姜至剛表示，這兩批邊境再檢出含萊劑的澳洲冷凍豬腳，與首批為同一製造廠，但由不同進口商進口，檢驗結果符合動物用藥殘留標準，是合格產品，就算國人每天吃、同時吃，也符合食用安全、健康無虞。

姜至剛強調，「希望我是一個安心署長，讓全體國人吃得安心」，目前產品皆未超過0.01ppm的限量標準，業者並未違規，因此不會針對這次事件特別去查廠，也不會公布產品流向，所有放行食品，都是科學分析下可接受的風險，相關後市場稽查也一直繼續，不希望讓食安議題受到意識形態影響。

姜至剛表示，澳洲本身就核准使用萊克多巴胺，其餘開放進口國，如加拿大和紐西蘭等，也都是當地准用。目前的限量標準經很多專家再三討論後訂出，業者沒有違法，對健康的風險也是可接受的，「全民恐慌不是全民之福」，也說「不是食藥署擺爛不去查」。

澳洲進口冷凍豬腳被驗出含萊克多巴胺，雖然合格，但仍引發社會關注，這是自2021年1月台灣開放含萊劑豬肉進口，首度有檢出數值紀錄的實例，昨天新增兩批，來自相同製造廠的冷凍豬腳，一周達70.24噸。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌強調，如今檢出萊劑，雖然符合規定，但民眾對食安仍有疑慮，呼籲政府加強落實進口豬原產地標示，讓民眾選擇時可作為參考。

「政府放行萊豬，不應是半強迫的要求民眾接受。」楊振昌表示，許多民眾還是不願吃萊豬，若不落實原產地標示，民眾恐有疑慮，而選擇全面不吃進口豬，也非政府樂見。

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