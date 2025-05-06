北宜高鐵環評初審未過 補正再審 前交長轟：斬斷台鐵生命線

交通部前部長賀陳旦與民團5日前往環境部舉行「北宜高鐵七大缺失 要求重啟評估」記者會，賀陳旦表示，高鐵延伸宜蘭程序被嚴重的疏忽、扭曲，造成「程序粗糙，造成忽視民意」。(記者黃義書／攝影)

環境部昨天召開高鐵延伸宜蘭案環評專案小組初審會議，在會議開議前，正反兩方在環境部前、後門隔空交火。民進黨 宜蘭縣黨部帶著鄉親高喊「建設要公平，宜蘭要高鐵」，民團及專家學者則直指北宜高鐵案可行性研究僅17頁等7大缺失，要求重做可行性研究。會議歷經近7小時審查，環評委員要求北宜高鐵與北宜直鐵在經濟效應、財務評估上要有更多比較，且該案開闢10個隧道，應提出對生態、水脈等衝擊的減輕措施，決議「補正再審」。

高鐵延伸宜蘭計畫路線自高鐵南港站向東至宜蘭，全線總長60.6公里，計畫核定後11年通車，其中施工期約8年2個月。

多位登記發言民眾指出，宜蘭聯外交通都得來不易，但西部交通發展卻是突飛猛進，高鐵能從台北直達高雄甚至是屏東，這樣的差距是東部長年被忽略的結果，北宜高鐵讓民眾有新的生活選項，也是回家更安全的路。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，每逢周末假日連假國5塞車嚴重，剝奪宜蘭人行的權利，北宜高鐵是宜蘭人的盼望，重大建設需地方和中央共同努力，盼通過環評。

鐵道局表示，在與北宜直鐵的經濟效益、財務評估比較與營運收支衝擊分析下，無論在路線、技術、開發方式、環保措施等均無其他替代方案，有北宜高鐵後，高鐵每年票收增加逾25億元台幣(約8500萬美元)。

環團則是列出7大缺失包括可行性研究缺乏完整評估；4個月研究，10年直鐵方案卻變高鐵；缺乏客觀系統技術評估；高鐵僅比現有的台鐵 快5分鐘，經費卻暴增2300億元台幣；整體效益近8成來自私人利益；程序粗糙，忽視在地民意；沿線區域聚落經濟發展效益，未納入評估方案。

有環評委員在閉門會議表示，本案與北宜直鐵比較過於著重在經濟效益分析，環評更應該談到的是對環境的影響，在本次報告中付之闕如，如果高鐵只是比台鐵的北宜直鐵方案通行時間少20分鐘，代表還有其他方案可討論，而非沒有替代方案，對開發單位的說法並不認同，也直言對政府的決策感到遺憾。

交通部前部長賀陳旦指出，高鐵延伸宜蘭案最大問題是沒按照政府當初規畫及審議程序，因此環評內容粗糙，省略很多細節，這個不完全、不正當且沒有討論基礎的程序及環評案，應即刻停止並加強溝通。

賀陳旦批評，交通部3月間雖在宜蘭大學召開公聽會，「但我不客氣的講，就是玩弄人民的手段」，高鐵延伸宜蘭路線對宜蘭影響人數及範圍遠大於雙北，交通部僅辦一場公聽會根本只是想趕快走完程序，北宜直鐵換高鐵「根本就是斬斷台鐵生命線及發展」，直鐵可實務性解決宜蘭交通問題，高鐵變動情形遠大於直鐵對於環境的衝擊。

有環評委員表示，自己參與過宜蘭公聽會，開發單位在現場的態度相當高傲，針對絕大多數民眾想要知道的細部規畫都沒說清楚，要求加開說明會。

經討論，環委決議補正再審，要求開發單位，應就本案與北宜直鐵在經濟效應、財務評估等方面進行比較，並補充說明隧道施工對保育類物種熱區及地質敏感區、地下水脈的衝擊，提出環境監測計畫及完工復原計畫。