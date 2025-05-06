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200年來頭一遭 白沙屯媽祖入境南投

記者賴香珊／南投即時報導
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白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)
白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)

白沙屯媽祖徒步進香，過去從沒入境南投縣，但南投市長張嘉哲與妻子今年赴拱天宮祈求媽祖聖駕南投竟獲3聖筊，地方期待。白沙屯媽祖昨回鑾駐駕雲林斗六，今起駕繼續往東，從彰化二水進入南投名間，是200年來首次造訪南投縣。

白沙屯媽祖進香路線過去以海線為主，主要途經苗栗、台中、彰化、雲林4縣市，從沒來過南投縣，但今年進香期程長達10天9夜，且去急回緩，加上前兩年路線愈來愈往東，並到雲林林內、斗六、彰化二水、田中等地，令山線鄉鎮市期待。

南投市長張嘉哲為求白沙屯媽祖聖駕，市公所前年開始接觸白沙屯拱天宮，成功邀請廟方今年來南投市贊境藍田書院，9月27日、28日三媽將到訪南投；張今年更與妻子4度造訪拱天宮，請示媽祖此次出巡是否會來南投，竟都擲得聖筊。

由於，白沙屯媽祖進香路線是由神轎指引，每年路線不固定，難以預測，真的是「人人有機會，各個沒把握」，但因張嘉哲明顯感受到白沙屯媽祖今年有可能入境南投，未雨綢繆的先準備因應，並公告相關訊息，這也讓地方民眾十分期待。

而白沙屯媽祖今年回鑾果然一路往東，前晚駐駕斗南，昨抵達斗六，更朝林內方向前進，而林內與竹山相鄰，且媽祖先前有給聖筊稱會到南投市，縣民期盼媽祖能從林內進入竹山，甚至到名間、南投市等，各界關注，南投縣警方也嚴陣以待。

白沙屯媽祖的「粉紅超跑」今晨從雲林斗六起駕後進入林內，上午約9時抵達台3線新光路與縣道141線增產路，前者往南雲大橋往南投竹山，後者往彰雲大橋望彰化二水，鑾轎停在交岔口路側猶豫了10多分鐘，最後選擇往彰化二水方向。

白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)
白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)
白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)
白沙屯媽祖進香200多年來首次造訪南投縣。(取自白沙屯媽祖網路電視台)

白沙屯媽祖

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