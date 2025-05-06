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財長貝森特：美中談判未來幾周有望取得「重大進展」

川普擬課100%電影關稅 BBC曝全球衝擊

新聞眼／談關稅送外匯 賴政府前無古人

重磅快評
行政院副院長鄭麗君（右）率隊訪美完成對等關稅首輪談判，左為談判代表楊珍妮。（記者許正宏／攝影）
行政院副院長鄭麗君（右）率隊訪美完成對等關稅首輪談判，左為談判代表楊珍妮。（記者許正宏／攝影）

台幣匯率2日史詩級升值。隔天行政院大內宣，宣布副院長鄭麗君率隊訪美，在5月1日完成對等關稅首輪談判，「氣氛良好」。政院卻不像日韓等國透露具體進展。財經圈人士恍然大悟，質疑是談判團隊寫下讓外匯存底和產業大虧的史詩。若真是「談關稅送匯率」，台灣淪為一頭牛被剝兩次皮，談判對手能不開心？

談判團出發前，中經院預測川普對台可能課徵稅率是15至20％。當時被譏替談判打預防針。台幣在談判後暴力升值，網民大酸原來台灣32％關稅要分3批埋單，關稅15至20％，台幣升值15％到28元，剩下的用軍購及採購天然氣和萊豬萊牛來填補。「任人宰割，難怪氣氛良好」。

短短30天，台灣股匯市上沖下洗，引起民怨，質疑賴政府只會精算大罷免連署人數，其他什麼都不會。賴清德大內宣影片承諾不會放棄任何產業，結果光是台幣升值，就要讓中小企業被匯差虧到預見倒閉。更別說，台灣大小金控約有1.7兆資產是美債，央行外匯存底有5000億美債，台幣強升等於是資產縮水。台灣競爭力折損，總統還在空談「強化台灣經濟韌性」。

台灣因川普政策，在關稅匯率被剝兩次皮，顯見政府無能。更可恨的是，政府還出賣人民。官員組隊談判如入黑箱，剝奪人民知情權；一談完，台北匯市開盤就暴升，央行推說是「預期心理」，不能排除有人「早知道」。

雖然經貿辦說美東時間5月1日才談完，但賴總統臉書早在4月26日就說第一階段談判順利完成。最奇的是，隔個周末日一開盤，台幣就揭開史詩級升值日之路。雖央行在勞動節發新聞稿澄清，但擋不住5月2日匯市海嘯。

如果馬英九推動兩岸服貿協議是黑箱談判，鄭麗君出發前沒向立院報告，回來後只有大內宣，這算不算「史詩級黑箱」？尤其內閣裡除鄭麗君夫家是出口電子業者，還有經濟部長郭智輝家是半導體供應商上市公司，這兩人一邊是利害關係人。當全民因政府黑箱談判，遭到嚴重匯損，讓人不得不懷疑他們是否恪遵政務官應有的政治道德。

民進黨執政，「綠友友早知」的鬼故事不勝枚舉。賴政府先奉送台積電，接著放手台幣暴力升值，無異是催促產業鏈赴美。賴清德如此響應「美國再偉大」，不只前無古人，只怕也再無來者。（轉載自聯合報「重磅快評」）

關稅 匯率 央行

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