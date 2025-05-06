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朱立倫批政府：關稅未戰先降 匯率未戰先敗

台灣新聞組／台北6日電
國民黨主席朱立倫表示，賴政府關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。（本報資料照片）
國民黨主席朱立倫表示，賴政府關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。（本報資料照片）

新台幣狂升，國民黨主席朱立倫昨表示，賴政府就職一年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。對於央行否認美方施壓新台幣升值，民眾黨主席黃國昌批政府「把台灣人民當笨蛋。」

賴總統表示，台灣股市歷經幾次美國關稅帶來的震盪，回到2萬點以上，外資擴大買超台股，升高近期對台幣升值的預期心理；這也表示，即便面臨挑戰，外資仍對台灣產業深具信心。但他也強調，非常遺憾看到政治人物攻防，鎖定炒作匯率議題誤導市場，造成市場誤導及非理性的預期心理；他強調，政黨可以競爭，國家和人民不能犧牲。

朱立倫說，1985年日本在壓力下日圓大幅度升值，結果泡沫破裂、經濟崩潰、失落10年。國民黨一直不斷預警的匯率戰更是未戰先敗，這幾天新台幣兌美元一路升值到30以下，台幣升值近10%，重傷台灣出口廠商，特別是許多傳統產業本來利潤率就不高，匯率升值5%就可能吃掉全年利潤，更何況幾天的陡升，中小企業準備不及，壽險業更是重創。當全台代工業、科技業、製造業正面臨巨大壓力的時刻，政府卻急於營造「談判首日順利」、「未來可控」的樂觀氛圍，政府只顧大內宣、只關心面子工程，卻不知企業已哀洪遍野。

朱立倫表示，台美的關稅談判必須達到10%以下，這並非外交面子問題，而是關乎出口產業的生死線；政府必須捍衛全民生計與就業底線，「這一戰，已經連敗兩局了，關稅底線絕不容退。」

他也批評，賴政府就職一年，對內鬥爭，對外無能，關稅戰未戰先降，匯率戰未戰先敗。每天拚政治，最後逼得全民只能自救，大家「反清復民」。反清德、護民主、救台灣。

黃國昌表示，面對國內業者遭受劇烈負面衝擊，政府提出的支持及因應策略為何？只有看到央行否認美方施壓新台幣升值，「但這種說辭讓大家看傻了眼，國際媒體都已大幅報導，央行還在否認，真的是把台灣人民當笨蛋。」

國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在3月時就已先把台...
國民黨主席朱立倫表示，面對美國關稅戰，台灣還沒正式坐上談判桌，在3月時就已先把台積電對美1000億元投資大禮包送去，這不是戰略布局而是未戰先送、未戰先降，「經貿戰已經打到家門口，民進黨還在大內鬥」。（取材自朱立倫臉書）

匯率 關稅 央行

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