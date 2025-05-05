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桃鐵地下化挖到古蹟 鐵道局：不影響通車

記者胡瑞玲／台北5日電
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桃園鐵路地下化在桃園舊火車站挖出遺址遺構，鐵道局擔心文資審議影響工程進度，但桃園市文化局指鐵道局須先提文資活化保存計畫，否則無從審議。（本報資料照片）
桃園鐵路地下化在桃園舊火車站挖出遺址遺構，鐵道局擔心文資審議影響工程進度，但桃園市文化局指鐵道局須先提文資活化保存計畫，否則無從審議。（本報資料照片）

桃園鐵路地下化桃園車站工區，近日與鄰近桃園捷運綠線G7站工程一樣，發掘出「訊塘埔文化遺址」、「清代鐵道遺構」及「日治時期鐵道遺構」，總面積達7500平方公尺，鐵道局表示，力拚明年7月完成文資活化計畫審議，不會影響2033年的第一階段通車目標。

桃捷G7站與台鐵地下化桃園車站共構，2020年試掘時，發現多項文化遺址、遺構，配合文資審議等工程停工，隔2年獲得桃園市文化局同意復工，當時外界憂心台鐵工程範圍也有遺址、遺構。

交通部鐵道局北工程分局副分局長黃士銘說明，桃地車站工程開工前就已確認有相關文物，預先評估發掘所需時間及可能影響範圍，均已納入整體計畫期程安排，今年2月10日送交「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」到桃園市文化局備查。

據評估，受文資影響範圍合計約7500平方公尺，黃士銘指出，為避免影響工期，鐵道局劃分為6區進行試掘，並採分區提報試掘成果方式送文化局辦理會勘，加速行政流程。

目前桃園車站文資試掘工作自今年2月24日開始分區進行，正加速辦理中。

黃士銘強調，桃鐵地下化計畫自設計階段即與桃園市文化局保持密切合作，雙方目標一致，共同朝明年7月完成文資審議努力，確保整體工程如期推進，實現2033年第一階段通車目標。

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