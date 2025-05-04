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白沙屯媽祖抵北港朝天宮 70萬信眾歡呼

記者陳雅玲／雲林4日電
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白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎3日中午在信眾的歡呼聲中，三退三進入北港朝天宮安座。（記者陳雅玲／攝影）
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎3日中午在信眾的歡呼聲中，三退三進入北港朝天宮安座。（記者陳雅玲／攝影）

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖北港進香36小時急行軍，昨天中午抵達雲林北港朝天宮，湧入逾70萬隨香人潮，信眾高喊「進喔！進喔！」媽祖鑾轎三進三退衝入朝天宮安座，現場響起陣陣高亢的歡呼聲。今天凌晨完成刈火儀式後，媽祖鑾轎起駕回鑾，將於5月11日下午回宮。

來源：聯合新聞網

今年白沙屯媽祖北港進香行程共十天九夜，5月1日深夜登轎就緒即啟程，因昨天中午須抵達朝天宮，36小時趕路大都走省台17線、台61線西濱快速公路，昨天從麥寮進入雲林縣境，縣長張麗善也到北港北辰派出所等候迎接。

張麗善因在拱天宮登轎儀式時伸手請前方爐主宋曉華移開引發議論，昨當面向宋表達歉意，表示是無心之過，宋則大方接受道歉，並指不要理這些事情，遵從媽祖的旨意就好了。

12時22分媽祖鑾轎抵達北港朝天宮，現場數十萬香燈腳及信徒歡聲雷動，高喊「進喔！進喔！」鑾轎三進三退衝入朝天宮安座，帶著橘色帽子的香燈腳猶如橘色大軍，擠滿北港大街小巷。

拱天宮主委洪文華表示，白沙屯媽祖與山邊媽進入朝天宮大殿後先安座、半小時後拜天公，今天凌晨0時40分進行最重要的刈火儀式，因報名的香燈腳近33萬人，疏文名冊就有1900張，昨晚10時起逐一誦讀名字，誦讀、焚燒疏文就要2.5小時，刈火儀式後將起駕回鑾。

西濱

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