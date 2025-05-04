我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

台幣驚險守住31元 金融業高層：防範禿鷹 央行穩匯挑戰

記者朱漢崙／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
熱錢海嘯來襲，加上出口商續爆恐慌性拋匯，新台幣匯率2日早盤驚奇暴衝。（記者余承翰／攝影）
熱錢海嘯來襲，加上出口商續爆恐慌性拋匯，新台幣匯率2日早盤驚奇暴衝。（記者余承翰／攝影）

新台幣匯率2日上演「驚奇秀」，中央銀行在匯市收盤前最後5分鐘出手，讓新台幣匯率從30.98元拉回，力守31元大關，終場驚險以31.064元作收。金融界預期，台北匯市本周仍會繼續動盪，「股匯市是否同步」以及「防範禿鷹來襲」將會是匯市本周兩大觀察重點。

另一個重要觀察點是股市匯市是否同步演出。金融業高層指出，股匯市不見得同向，最詭異的將是股市不好，匯市卻一路升值，這就代表台灣的匯市基本面出了很大的問題，至於外資躲進護國神山台積電，由於台積電對大盤指數拉抬效果極大，屆時也很有可能再發生股市「假象」，亦即只有台積電一家好，其他股票遭大賣。

匯銀圈人士認為，新台幣本周若升破升破30.8的心理關卡，匯率將重見2字頭。

統計顯示，新台幣匯率出現2字頭，上一次是在2021年，而在2020年第4季到2021年第1季，曾出現27、28元的「七上八下」價位。匯銀人士指出，美國擺明了先處理完關稅，第二階段就輪到匯率，新台幣匯率升值在所難免，央行心裡也很清楚。

新台幣這波升值，外資及出口商拋匯產生的影響最大，尤其是高科技大廠這波受災慘重，即使營收好，大量來自海外的收入，也會被匯損吃掉，重演新冠疫情期間的「營收好，但獲利不好」窘境。

壽險公司則是另一大重災戶，光是4月30日的匯價就將令數家中大型壽險公司產生單月虧損，或是濱臨虧損邊緣。倘若5月的匯價真的來到27元，等於單月升值超過10%，勢將重創壽險獲利。

除了出口商之外，外資拋匯之後的動向也令人矚目，不過，從5月2日的股市進出走向來看，許多外資已前進權值股，尤其以護國神山台積電為主。證交所最新統計顯示，外資買進台積電，已在2日爆出大量，單日外資買超25712張，創下1月6日，近4個月來的單日最高買超紀錄，這也顯示外資法人對於台積電的確有信心，而且既然已進場買台股，央行也無話可說。

此外，即使是新台幣匯率升值，也得防範「禿鷹」來襲。一位金融業高層提醒，不要以為只有貶值才有禿鷹，升值照樣有空間，只要市場有大波動，禿鷹就能找到賺錢的方式，尤其是在新台幣匯率升值之際，再加上市場預期心理的推波助瀾，NDF（無本金交割遠期外匯）因為海外折價幅度放大，有更大的操作空間可來進行「無風險套利」，包括進行股匯債市的跨市場操作，這些都是央行後續如何穩定匯市的挑戰。

匯率 台積電 壽險

上一則

飯有塑膠、湯有蟲 新北4校爆食安危機 童怨「像吃垃圾」

下一則

赴陸交流被請去「喝茶」 里長：確實會怕

延伸閱讀

台幣狂飆單日升近1元 關稅、匯率雙重夾擊 出口商煎熬

台幣狂飆單日升近1元 關稅、匯率雙重夾擊 出口商煎熬
2原因讓台積電擠下聯發科 成為大摩投資首選

2原因讓台積電擠下聯發科 成為大摩投資首選
美股早盤／非農就業超預期 道瓊大漲450點 台積電ADR漲3%

美股早盤／非農就業超預期 道瓊大漲450點 台積電ADR漲3%
經長郭智輝認了：台積電在美6廠若完工 供應鏈恐外移

經長郭智輝認了：台積電在美6廠若完工 供應鏈恐外移

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
台灣積極爭取對美談判關稅議題，值此關鍵時刻，台灣美國國會議員聯誼會會長王定宇具名邀請立委在本月28日到5月2日訪問華府，其中安排拜會美國國會和行政部門的行程，引發聯想。(記者張文馨／攝影)

台灣組談判隊赴美前 王定宇先邀立委訪華府

2025-04-08 08:55
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
警方到場拉起封鎖線進行採證。記者黃子騰／翻攝

台女罹重度身障靠日籍前夫照顧 房東開門驚見兩人雙亡

2025-04-28 14:01
民眾黨主席黃國昌今天到宜蘭「人民要當家」全民問政宣講。記者戴永華／攝影

黃智賢形容朱立倫引清兵入關 黃國昌嗆：那人沒重要性

2025-04-27 13:41
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

2025-04-28 02:40

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決