人工生殖費減稅不成 台女1原因敗訴 立委批：制度陷阱

人工生殖手術費抵稅，必須符合醫療院所「會計紀錄完備正確」的條件，被質疑有違反憲法平等權保障之虞；示意圖。(本報資料照片)

台灣一名女法官在北市某診所花37萬餘元(台幣，下同，約1.2萬餘美元)做人工生殖手術求子，報稅 時將這筆花費列入「列舉扣除額」的醫藥及生育費想減稅，卻被國稅局 打回票，理由是該診所非財政部 認定的「會計紀錄完備正確之醫院」，官司打六年敗訴。女法官痛批，患者無法得知就診的院所是否為「會計紀錄完備正確之醫院」，這根本是國家怠惰的藉口。在野黨立委也齊呼這是制度陷阱，衛福部及財政部應全面檢討。

台灣少子化情況嚴峻，政府祭出各種鼓勵生育方案，補助不孕症、讓人工生殖醫療可獲稅務減免是其中一項。

這名女法官將不孕症手術的37萬元醫療費，以列舉扣除額申報，原以為可退稅3萬餘元，卻被台北國稅局剔除，還要女法官補稅6萬餘元。女法官向稅務機關申請複查、訴願，都遭駁回，因而提行政訴訟。

女法官提告主張，過去有釋憲案，長照機構的醫療單據，可免受所得稅法關於「會計紀錄完備正確」的限制，不孕症婦女也應受平等對待；且她的就醫費用帳目已獲國稅局確認並無虛報，稅法卻未同步修改，以符合政策目標，「稅務機關不能以查證不易，作為國家怠惰的藉口」，請求法院撤銷國稅局處分，退稅3萬餘元給她。

台北國稅局主張，根據所得稅法17條，只有支付「公立醫院、健保特約醫療院所與財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院」的醫療費，才能列舉扣除，女法官就診並非財政部認定的醫院，還曾被查出有逃漏稅嫌疑。至於該診所雖被政府列為手術補助方案中適用的人工生殖機構，但政府並未要求名單內診所必須會計紀錄完備正確，這是兩回事，請求法院駁回婦人之訴。

台北地院行政訴訟庭審理時，承審法官質疑所得稅法第17條，違反不孕症夫妻依憲法享有的平等權、生育權、不受歧視醫療照顧條件的健康權，聲請法規範憲法審查，但憲法法庭認為條文未違憲，裁定不受理。

後來，台北高等行政法院以醫藥費是否可以納入報稅時的列舉扣除額，所得稅法已規定醫療院所要不要成為「會計紀錄完備正確之醫院（診所）」，是由醫院主動申請審核，納稅義務人在選擇醫療院所時，可以自行決定。北高行也指出，釋字第701號的適用範圍，僅限於長照醫藥費，判決女法官敗訴。

女法官對判決結果感到遺憾，她說，除非憲法法庭介入，否則難以撼動，「我好累，不上訴了！」女法官受訪時，對稅法的僵化感到無奈，「連我如此了解法律的人都無法爭取合理的權益，其他女性更難獲得保障」，台灣有上萬個不孕症家庭都遇到手術不能抵稅的問題。她質疑對於解決少子化議題，衛福部、財政部似未橫向聯繫。

民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委翁曉玲都表示，此案凸顯目前制度存在資訊不透明、跨部會協調不良。政府一方面鼓勵不孕症女性接受人工生殖治療，並用公帑補助，但另一方面卻讓民眾在報稅時才發現診所「不是會計紀錄完備的醫院」，而無法列醫藥費扣除額，這對患者根本是資訊不對等，也是一種制度陷阱。

陳昭姿認為，衛福部與財政部有責任勾稽雙方名單，才能避免「衛福部補助的醫療機構，卻是財政部未認定會計紀錄完備的醫院」事件重演。

衛福部次長林靜儀表示，衛福部權責是管理全民健保特約醫療院所，有無核實申請健保費用，以及其醫療程序、醫療行為有無符合相關法規，並未涉及民眾報稅問題。林靜儀說，醫療費用抵稅行之有年，關於民眾報稅問題，與國稅局認定有關，醫療院所會計紀錄是否完整正確，此為稅務機關負責，「報稅非衛福部業務範圍。」

財政部則指出，通常能做人工生殖手術的醫療院所，都會有一定規模，案件中的這位婦人究竟是去哪一間院所，則可能涉及個案問題，因此還不會「到財政部這裡」，或在國家政策上去因此進行處理或調整。