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台幣狂飆單日升近1元 關稅、匯率雙重夾擊 出口商煎熬

記者鍾張涵、簡永祥、朱漢崙／台北3日電
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美國總統川普的對等關稅，已讓台灣工具機等產業受到衝擊，如今又遇匯率風暴。圖為岡山工具機工廠。（記者劉學聖／攝影）
美國總統川普的對等關稅，已讓台灣工具機等產業受到衝擊，如今又遇匯率風暴。圖為岡山工具機工廠。（記者劉學聖／攝影）

新台幣匯率2日狂升近一元，業界人士指出，台灣最受衝擊的是機械、化工、紡織及ICT零組件等仰賴出口的行業，「（政府）現在應該說清楚，台灣要怎麼因應從貿易戰到貨幣戰的談判？」一位不具名的ICT零組件廠商高層指出，雖然央行澄清無美國壓力，但新台幣昨日表現，顯示外匯市場波動劇烈，出口商現在都有壓力。

台北匯市昨日有如坐雲霄飛車，台幣早盤開出後一路竄升，終場收在31.064元，飆升了9.52角，升幅3.07%，創下央行1989年4月採行管理浮動匯率制度以來，單日升值金額與幅度最高紀錄。

匯銀圈普遍認為，央行昨日對匯市採取消極的態度，出手力道微弱，雖然最後仍守住31元大關，央行此時不願出重手阻升，也令匯銀圈更觀望下周匯價會否繼續狂升。

央行昨天傍晚出來信心喊話說，台幣匯率二日狂升快一元，主要是因為外資大買超台股429.24億元台幣（約13.9億美元）所致，並且強調央行「已適時進場調節」。

綜觀整體亞洲貨幣市場，昨天台幣升值3.07%，升值力道亞幣最強。

對於4月初來的匯市動盪，央行說明，4月初來，媒體報導美國政府與主要貿易對手國進行關稅協商時，可能要求貿易對手國貨幣升值，導致台灣匯市存在台幣升值預期心理；此外，昨日台北股市大漲552.61點，其中外資更大幅買超，並匯入資金，是台灣匯市美元供給大幅增加、促使台幣升值的主要原因。

央行喊話，長期來台幣對美元匯率表現相對其他主要貨幣穩定，央行將持續致力維持台幣動態穩定，並密切關注國際金融市場動態。

外界都擔心，台幣匯率下周恐將重見二字頭。金融圈人士指出，台幣匯率從現有價位持續升值的可能性極大，如果升破30，除了出口商，壽險公司也將哀鴻遍野，龐大匯損也將使壽險公司從大型金控獲利的「金雞母」，搖身一變成為「重災區」，央行出手阻升，勢在必行，只是必須更精準地拿捏時間點，以免浪費外匯存底。

一位不具名的ICT零組件廠商高層指出，台灣出口廠商都很擔心現在遭遇關稅、匯率夾擊，尤其本來就已經生存困難的傳統產業、機械業更是首當其衝，有些產地分散的高科技產業還可以分散風險，但也有許多廠商一遇到新台幣升值，獲利空間被壓縮。

ICT廠商直言，如果新台幣波動大，衝擊就會很明顯，政府要思考如何保護已經很辛苦的出口廠商。

工具機廠、微控制器（MCU）廠商也說，台幣快速升值會讓廠商這一季有很大的匯損壓力，匯率走勢將成為後續營運的一大逆風。

新台幣大幅升值，多數半導體廠表示，因對外接單多數採美元計價，目前並未因匯率波動調整對外報價，但會緊盯美元與新台幣匯率波動，分散匯率波動風險。

晶圓代工龍頭台積電表示，公司目前也未針對新台幣升值變動報價，目前匯率波動，並不影響第二季財務預測。

匯率 央行 貨幣

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