台勞工怒嗆政府 只顧政權不顧勞權 提反霸凌、增國假7訴求

五一勞動節，逾五千名勞工上街頭高舉標語，諷刺政府只顧政權不顧勞權。（記者潘俊宏／攝影）

五一勞動節，逾5000名勞工上街頭，高喊「反霸凌，要保障」等七大訴求，怒嗆賴政府「只顧政權、不顧勞權」，在政黨惡鬥下犧牲勞工權益。護理師、醫檢師、呼吸治療師等醫事人員也上街頭，強調應調高醫護人員薪資以留住人力。

勞動部回應，相當重視勞團訴求，將積極與利害關係人溝通，站在勞工立場，審慎處理，逐步推進。

今年五一勞工大遊行提出「反霸凌，要保障」、「降低工時，還我國假、增加特休、落實休息」、「反老年貧窮，要退休 保障」、「抗通膨，要加薪」、「反對差別待遇，完整勞動三權，強化勞資協商」、「醫護教保補人力，勞權專業都保障」、「公正轉型要推動，要有勞工一起來」等七大訴求，強調最低月工資應有3萬2000元（台幣，下同，約997美元）以上，時薪至少210元（約6.5美元），增加特休假，逐步朝向周休3日等。

不少工會發揮創意，拒當沉默社畜的「勞鼠」、載著美國總統川普的「粉紅超跑 」現蹤。眾人凱道集結，高舉「只顧政權、不顧勞權」紙張，並揉成紙團丟向總統府，控訴賴政府對勞工權益的忽視，點名擔任立委時曾提案或連署支持增訂國假的勞動部長洪申翰、衛福部長邱泰源等，為官位背棄立場。

對於「職安法」增訂職場霸凌防治專章，遊行總領隊、全國產業總工會理事長戴國榮說，勞動部在社會壓力下修法，但勞團認為公務員與勞工應一體適用職安法，並設置公正第三方、勞工代表處理霸凌案件，禁止雇主對申訴人及受害人不利。

隨著賴清德 總統就任將屆滿周年，許多勞動政策卻未有實質進展，今年遊行行動之一是喊出「只顧政權、不顧勞權」。戴國榮說，這麼多年來，勞團提出的許多政策措施都未被採納，因此透過集結展現力量，盼政府重視、回應，若沒辦法落實，這也是政府對國內各行各業勞動者的一種霸凌。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家說，執政黨傾力推動大罷免，反讓立院陷入混亂、國家空轉，戰場卻延燒到勞工這邊，不管增加國定假日、勞退新制雇主提撥率提高等勞動議題都被邊緣化，讓勞工期待落空，好的政府應以民生法案、勞工議題為優先，為人民謀福祉。

「衛福部根本不在乎護理人員的感受」台灣醫療工會聯合會常務理事柯心炫表示，護理師面臨低薪、高工時、高護病比，日前急診壅塞不是沒有病床，是護理人力不夠、開不出病床，「我們不但低薪，還被汙名化」，這是我們憤怒要站上凱道的原因，訴求很簡單，就是要提高薪資。