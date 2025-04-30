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「台灣首面奧運獎牌」楊傳廣羅馬奧運銀牌 入列國寶

台灣新聞組／台北30日電
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亞洲鐵人楊傳廣奧運十項全能獎牌。（本報資料照片）
亞洲鐵人楊傳廣奧運十項全能獎牌。（本報資料照片）

台灣「亞洲鐵人」楊傳廣於1960年羅馬奧運摘下田徑十項全能銀牌，成為台灣體壇史上在奧運奪牌的第一人，如今這面銀牌也被文化部列為國寶，見證運動榮耀與國族認同的歷史。

綽號「亞洲鐵人」的已故台灣田徑傳奇楊傳廣，在1960年羅馬奧運與美國名將強生（Rafer Johnson）在十項全能賽場上演世紀對決，兩人相互扶持的運動精神更蔚為佳話，雖然楊傳廣最後與金牌擦肩而過，但仍成為台灣首名站上奧運頒獎台的運動員，同時是該屆奧運唯一取得田徑項目獎牌的亞洲選手。

中央社報導，近期這面具有歷史意義的奧運銀牌被列為國寶，文化部透過公告說明，當時台灣陷入外交困境，而楊傳廣激發全國民眾對奪牌榮耀的愛國熱潮，反映體育運動在戰後台灣史上扮演的特殊角色，並讓這面獎牌成為與國民的集體記憶，同時見證運動榮耀與國族認同的歷史。

文化部指出，楊傳廣於1954年、1958年締造亞運十項全能2連霸，逐漸在國際得到關注，之後又曾指導吳阿民、古金水及李福恩等台灣十項全能好手稱霸亞洲，間接說明楊傳廣的影響力，奠定台灣田徑十項運動的基礎。

另外，文化部提到，楊傳廣是台東馬蘭部落的阿美族人，具備出眾的運動能力，但因不擅於中文應對而得到傻將的外號，不過隨著楊傳廣勇奪奧運獎牌後獲得榮耀與尊敬，扭轉不擅言詞的負面媒體觀點，轉變為率真、直接的人物形象，並反映台灣原住民族群遭受污名、刻板的反思性歷史意義。

奧運 原住民

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