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4100億特別預算 藍白支持挹注產業 反對撥補台電千億

台灣新聞組／台北29日電
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行政院長卓榮泰（左二）28日為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團，民眾黨團總召黃國昌（左三）率黨籍立委接待。（記者潘俊宏／攝影）
行政院長卓榮泰（左二）28日為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團，民眾黨團總召黃國昌（左三）率黨籍立委接待。（記者潘俊宏／攝影）

行政院長卓榮泰昨赴立法院拜會朝野黨團爭取支持4100億元（台幣，下同，約126億3996萬美元）「強化安全韌性」特別條例，國民黨民眾黨同聲支持因應美國對等關稅造成的經濟衝擊，行政院所提的部分特別預算，但是對於4100億中溢增的項目，卻深表質疑，特別無法接受把已經在立法院被刪除的撥補台電1000億預算復活納入，反對越補越大的台電無底洞。

台北中國時報報導，藍白立委紛紛抨擊政院提出許多預算內容根本不合理，甚至包括老屋修繕50億元，實際上對產業的支持僅930億元，更別提其中還有國土韌性、培育高教人才，這些預算並非不重要，但應與關稅預算分開提案，「包牌式」提案根本是想將被刪除的預算「借屍還魂」。

中央社報導，國民黨團書記長王鴻薇指出，當時行政院提出的版本是880億元，今天所提的預算金額暴增至4100億元，而有關產業支援的方案，只從880億元增加至930億元，對於企業的支持、農業受到影響的支持、勞工面臨困境的支持都沒增加，讓人不解、也讓人擔心，屆時等到美國關稅定案後，衝擊範圍恐更大時該如何自處。

王鴻薇表示，其他有關於照顧民生、強化韌性等，如果政府有其必要、也願意支持。不過像是挹注台電1000億元部分，當初立法院刪除撥補主因，就是錯誤能源政策沒檢討，現在為何要再撥補；過去立法院通過挹注台電3次共3000億元，卻換來4次調漲電價，這必須向外界說明清楚。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，高關稅衝擊產業與勞工，政府要投入資源協助，民眾黨100%支持，但苦等至今仍未看到衝擊影響評估報告；民眾黨團副總召張啓楷指出，民眾最關心的是關稅海嘯，但特別條例是大灌水、大偷渡，嚴重違反財政紀律、預算法，竟然把被立法院砍掉要撥補台電的1000億元又放回來，過去已經撥補3000億元，越補越大洞，借屍還魂的1000億元應該要砍掉。

張啓楷強調，請行政院對症下藥，好好面對高關稅議題。與產業、高關稅相關的，民眾黨強力支持，甚至認為930億元還不夠，如果有詳細的衝擊影響評估，哪些產業受影響、要如何幫忙，「要再增加我們都會同意」。

卓榮泰表示，這次特別條例希望能用最快速度與效率，將因應國際情勢與國內必須面對的問題，納入條例中來共同解決，特別預算會全數挪用以前的歲計賸餘、不會舉債，讓民眾在更安心情況下，因應這次的關稅以及任何國際的衝擊，讓國家的韌性、競爭力更強。

行政院長卓榮泰28日就因應美國關稅對台衝擊所提台幣4100億元特別預算條例赴立法...
行政院長卓榮泰28日就因應美國關稅對台衝擊所提台幣4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰（右）在拜會國民黨黨團時，由黨團總召傅崐萁（左）等出面接待。（記者黃義書／攝影）

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