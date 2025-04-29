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民代促打造崗山之眼成高雄版貓空 高市府：會活絡園區

記者王勇超／高雄29日電
高雄崗山之眼2月農曆年後閉園進行整修，工期約1年，預計明年2月完工。（記者王勇超／攝影 ）
高雄崗山之眼2月農曆年後閉園進行整修，工期約1年，預計明年2月完工。（記者王勇超／攝影 ）

高雄崗山之眼天空廊道7年前開放，曾創下1年73萬人次到訪，受新冠疫情人潮腰斬，今年農曆年後閉園整修中，有市議員認為，人氣下滑與崗山之眼底下的好漢坡邊坡遭沖毀沒修復有關，盼一併整修、串聯景點。市府回應，會活絡園區。

高市觀光局表示，崗山之眼維護工程將重新打造園區第一平台入口區、改建售票亭、新建公廁、更新指標，未來預計朝品牌化模式營運，引進民間資源，另將設計相關的議題宣傳、透過高雄旅遊網行銷及串聯周邊特色景點。

2018年開始營運的崗山之眼總造價約1億2800萬元（台幣，下同，約400萬美元），其中高度40公尺的天空迴廊以鋼結構步調懸吊，橋面全長88公尺，其中一段橋面是玻璃鋪面，吸引觀光客來此遠眺美景，不過停車位有限，周圍又缺乏其他景點，觀光人數持續下降，整修工程預計明年2月完工。

市議員黃秋媖說，崗山之眼底下的小崗山「好漢坡」以其陡峭的坡度而聞名，當地居民、登山愛好者視為挑戰體能的熱門路段，近幾年道路邊坡多次被豪雨沖毀，已被封閉多年未修復，也導致崗山之眼這幾年的營運一直沒有非常好。

「沒有人願意大老遠來只看一樣東西（指崗山之眼）！」黃秋媖認為，崗山之眼跟好漢坡是共同景點，可再串聯周邊阿公店水庫的景點及茶藝館、土雞城，活化成高雄版「貓空」。

歐姓市民說，許多民眾會到好漢坡爬山、運動，順便前往崗山之眼遊覽風光，希望相關改善工程能盡速完成，重新帶動當地的觀光。

高市水利局針對好漢坡步道整修投入1000萬元經費，將修復破損木棧道、新建排水設施排洩坡地逕流，目前辦理預算書圖修正，預計本月底上網發包、年底完工。

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