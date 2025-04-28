我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美足名人堂球星夏普被控暴力性侵 遭求償5000萬

「老窮人教新窮人」網路瘋省錢教學：餐費省5元就是勝利

台灣奪2025年全球最便宜旅遊國 美媒大讚4優點

記者胡瑞玲／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）
「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，而首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉。（本報資料照片）

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球旅遊最便宜目的地，台灣獲選第一，獲選原因包含美國遊客前往台灣不需簽證、台灣是美食愛好者天堂、首都台北除了台北101，也可輕易造訪附近景點，另交通也便捷且實惠，其中提及，在台花不到10美元（約325元台幣）即可享用一餐，台北搭公車僅需50美分（約16元台幣）、捷運60美分（約20元台幣）。

台灣交通部長陳世凱指出，台灣不論是旅遊品質、交通便利、景點多元性以及合理的消費皆受到各國遊客青睞，是旅遊性價比最高的國家，邀請各國遊客前來親身體驗台灣獨特的魅力。

美國金融公司「nerdwallet」公布2025年全球16大旅遊最便宜目的地，依序為台灣、印尼、印度、南非、菲律賓、馬來西亞、越南、日本、羅馬尼亞、匈牙利、亞塞拜然、南韓、泰國、巴西、秘魯、捷克。

「nerdwallet」分析，美國遊客前往台灣不需要簽證，且在當地花不到10美元就能飽餐一頓，物價相對便宜；交通方面也便捷且實惠，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美分起跳。

「nerdwallet」分析，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美...
「nerdwallet」分析，在台北搭一趟公車不到50美分，搭捷運費用則為60美分起跳。（本報資料照片）

「nerdwallet」表示，台灣從平價的早餐到熱鬧的夜市，不只有珍珠奶茶與鳳梨酥，還有更多值得探索的美食，是美食愛好者的天堂；首都台北景點部分，除了有台北101外，還能輕易造訪附近的國家公園與溫泉，而台灣的鐵路也能快速連結各地。

「nerdwallet」指出，美國西岸旅客有許多直飛台灣的航空，包含達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines），及三家台灣主要航空公司長榮航空、中華航空與星宇航空。此外，從紐約甘迺迪機場等其他城市，也有長榮航空與中華航空直飛台北的航班。

台灣交通部觀光署長周永暉表示，這個訊息對於觀光署來說具鼓舞作用，尤其近年努力在北美與歐洲市場的布局，前景樂觀；不論是團體遊或自由行的主題行程，或是與親近大自然的各項活動亮點，均顯示須持續推動，另外，低碳旅遊發展趨勢也須加速推動。

台北101 觀光 長榮

上一則

賴清德民調死亡交叉 不滿意度首超滿意 近6成認政治力介入司法

下一則

朱立倫控賴清德指揮檢調 綠批：國民黨違法在先還煽動鬥臭司法

延伸閱讀

巴西大豆搶進中國市場 單月40艘船靠港…「或不再進口美大豆了」

巴西大豆搶進中國市場 單月40艘船靠港…「或不再進口美大豆了」
中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙

中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙
「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌

「需求不見了」 川普關稅導致輸往美國海空運需求大跌
關稅戰 川普能笑到最後？脫中與製造業回流都難有成效

關稅戰 川普能笑到最後？脫中與製造業回流都難有成效

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，國民黨與民眾黨支持者一同高喊「反綠共、戰獨裁」口號。（記者余承翰／攝影）

25萬人站出來戰獨裁 朱立倫：520立院罷免賴清德

2025-04-26 08:10

超人氣

更多 >
美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證
最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口
身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走

身體有恙？拜登在方濟各葬禮上 需妻子與神父攙扶行走
再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅

再談關稅 川普重申：許多美國人甚至有望免繳所得稅
南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現

南加這一華人城市又現隱藏攝像頭 肉眼難發現