我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Politico：川普幕僚不了解中國「關稅誤判」恐需找祕密中間人

川普取消小額包裹免稅 香港郵政27日起停收寄美空郵包裹

台大院長：健保應「以價值決定價格」否則急重難罕科別恐消失

記者林琮恩／台北27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大醫院院長吳明賢表示，健保制度影響年輕一代職涯選擇，但醫療本質是利他，照亮的是自己，國家社會仍然需要「仰望星空的人」。(記者曾原信／攝影)
台大醫院院長吳明賢表示，健保制度影響年輕一代職涯選擇，但醫療本質是利他，照亮的是自己，國家社會仍然需要「仰望星空的人」。(記者曾原信／攝影)

困難科別難以招募新血已成醫療困境，台大醫院院長吳明賢表示，健保制度影響年輕一代職涯選擇，雖然健保不會倒，但醫院可能會倒，因為「正派經營，真歹經營」，未來急重難罕科別恐怕會消失，因此他支持健保推動以價值為基礎的支付，「以價值決定價格」，別讓價格引導年輕人的選擇。

吳明賢昨舉行「以醫弘道·守護善念：良醫的養成之路」新書講座，分享醫學生涯的養成歷程與信念，並結合他所著新書內容，與台大醫院教學部主任陳慧玲、義大醫院醫學研究部副院長許耀峻，分別從醫學教育與臨床研究角度，談論醫療現場中的倫理抉擇與病患互動。

吳明賢表示，數位時代網路平台發達，但流傳訊息並非全部的面向，年輕人優秀、擁有許多資源，但對職涯了解不足，可能受影響希望選擇自費項目較多的「輕薄短小」科別，追求更高薪資，但「時間是好朋友，急重難罕科別，隨從業時間長，容易產生成就感」。

不過，「不能做有價值的事情，卻沒有給他價格的肯定。」吳明賢表示，制度設計不良，影響年輕人職涯選擇，走急重難罕科別，待遇應贏過輕薄短小的科。健保資源有限，但科技進步、高齡社會醫療需求增加，必須重新思考資源分配。資源有限，必須讓需要的科別得到保障，他也計畫調高急診假日的值班費。

吳明賢說，已逝教宗方濟各曾說「河流不喝自己的水，陽光不止照亮自己也照亮別人，花不自香而是散布給他人」，年輕人最初都想要改變世界，後發現改變世界太難，只好改變國家，最後只能改變個人。行醫可以改變一個人生命，且對被病人而言，「這就是全世界」。

吳明賢擔任主治醫師時，一位嘉義同鄉罹患肝癌，求神問卜後北上看診，住院時在病房插滿令旗，護理師要把旗子拿下，但他阻止了護理師，後來他與病人變成好友，雖沒有做特別治療，本來預期只有半年的老先生，竟活了七年之久，「我常跟病人說，要信神，也要信人，神的旨意要有人去執行，醫師就是執行神旨意的一員」。

健保 方濟各 教宗

上一則

藍白426凱道「戰獨裁」 朱立倫：520發動罷免賴清德

下一則

新聞眼／賴清德天安門說 證明心中只有權力

延伸閱讀

涉殺害聯合健保執行長不認罪 檢求處孟喬內死刑

涉殺害聯合健保執行長不認罪 檢求處孟喬內死刑
仁愛醫院護理師抗議人力不足

仁愛醫院護理師抗議人力不足
涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」

涉殺聯合健保CEO 孟喬內遭謀殺罪名起訴「最重死刑」
聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了

聯合健保CEO兇嫌孟喬內將再出庭 這次穿搭看不到了

熱門新聞

民眾黨前主席柯文哲(中)。(本報系資料照)

柯文哲「不雅片」遭爆是女星全裸寫真 陳昭姿怒：誰沒看過

2025-04-24 09:56
圖為3月台北地院開庭審理「剴剴」案，聲援群眾吶喊「虐童零容忍」。(本報資料照片)

台童剴剴遭保母虐死 她不顧還在等綠卡 自美回台作證

2025-04-24 10:04
凱道群眾已經擠到景福門。記者翁至成／攝影

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

2025-04-19 08:46
邵姓女房東(前右)今天下午出面說明，強調自己不是惡房東。(記者王勇超／攝影)

風波擴大 高雄飯糰店女房東：說過若賺錢願漲房租

2025-04-22 14:24
駐美代表俞大㵢。(本報系資料照片)

駐美代表俞大㵢：台願增加對美軍購 若中國打來我們自己滅火

2025-04-23 20:46
製作人邱瓈寬的恩師裴祥泉（右）2015年5月以73歲之齡病逝，留下上億台幣遺產，邱瓈寬對裴祥泉3名兄弟、妹妹提確認繼承權不存在訴訟敗訴確定。 圖／聯合報系資料照片

邱瓈寬確定獲恩師逾億遺產 她告裴祥泉手足不能繼承敗訴

2025-04-21 15:36

超人氣

更多 >
入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關

入境美未到校 中國學生「集體失蹤」 疑與中共有關
深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信

深情？ 深圳33歲男完成亡妻遺願後殉情 岳母：難以置信
曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡

曾發不自殺聲明揭淫魔性侵案 她不堪壓力自盡
美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲

美國看似自由卻處處暗藏「隱形規矩」 華人曝移居心聲
加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌

加州雕塑家批習近平遭恐嚇 美跨國合作逮2嫌