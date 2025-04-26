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最高院駁回長榮航空上訴 空服員發動罷工17天 確定免賠

記者林孟潔／台北26日電
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桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員求償敗訴確定。(本報資料照片)
桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員求償敗訴確定。(本報資料照片)

桃園市空服員職業工會2019年發起長榮航空空服員罷工，長達17天才落幕，長榮航空向工會、12名工會幹部及成員提出非法罷工損害賠償訴訟，求償3400萬元台幣(約104萬美元)，最高法院判決長榮航空敗訴，工會及幹部、成員免賠確定。

2019年空服員職業工會提出提高外站津貼費等8項訴求，與長榮航空三度協商破局，同年6月20日下午4點宣布罷工，並於南崁長榮航空總公司大門口拉起罷工糾察線，影響車輛進出，園區超過1000名員工無法正常上下班。

罷工第二天，長榮航空委任律師到台北地方法院提起訴訟，認為工會違法罷工，嚴重影響公司營收、聲譽、財產損失，並以尼莎颱風期間全面停飛的損害為計算依據，請求1天的損失3400萬元台幣，工會、工會理事長、全體理監事共12人須連帶賠償，捍衛公司13萬名股東以及上萬名員工的權益。

長榮航空主張，工會招收不符資格的高雄分會會員參與罷工投票及罷工活動，主體程序不合法；未經團體協商，於勞資爭議調解時臨時增加「增設勞工董事」要求，蓄意造成調解不成立而發動罷工，程序不合法。

一審認為工會發動罷工，未違反誠實信用或權力不得濫用原則，長榮航空請求沒有理由，判決敗訴。長榮航空上訴，二審認為罷工經工會會員投票，且過半數同意，罷工主體及程序合法，工會雖招收桃園市以外的長榮空服員為會員，但就算扣除此部分會員，對罷工投票結果也無任何影響，不影響罷工合法性。

二審指工會調解時提出增設勞工董事訴求並未成立，未違反勞資爭議處理法規定，也沒違反誠信原則。罷工並非強暴、脅迫、妨礙長榮航空員工行使權利，也無妨害員工進出公司，設置罷工糾察線也不是以損害長榮航空為主要目的，沒有犧牲長榮航空利益以圖利工會，維持判決。最高法院認為二審判決無違誤，駁回上訴。

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