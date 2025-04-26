烏來留不住泡湯客 觀光陷低潮 學者：礁溪較平價更吸客

烏來的觀光發展面臨瓶頸，旅宿業衰退導致老街人流減少。(記者李定宇／攝影)

新北烏來觀光 發展陷入低潮，過去30多家溫泉旅宿，如今剩不到一半。烏來發展協會指出許多旅宿因屬既存違建無法宣傳，導致能見度低、遊客難以留宿，加上大型遊覽車無法上山團客卻步。觀旅局輔導業者申請合法化，學者則建議，應提升文化深度與生活感，讓遊客願意停留過夜。

烏來發展協會理事長張光輝說，疫情 後台人出國比例提高，烏來遊客大減，韓國旅客雖偏好溫泉，卻以自由行為主，少有住宿。烏來觀光僅冬季旺季可見人潮，許多業者經營壓力大。法規與區位條件限制旅宿設施難擴張，導致經濟活動短暫未形成完整消費鏈。

文化大學副教授謝國安指出，烏來多年來未見明顯改變，纜車、老街缺乏新意，民宿品質參差不齊，高價位並非問題，關鍵在於是否提供相應價值。礁溪湯屋、公共泡湯池等平價選擇多、交通便利，更能吸客。

謝國安建議，烏來應整合自然、文化與商圈規畫，打造慢活旅遊體驗，日本 九州黑川溫泉與小琉球成功經驗可參考，整體設計與地方特色為吸引遊客關鍵，從餐飲、展演、店家規畫提升文化深度與生活感，讓遊客願意停留過夜，帶動產業復甦。

針對交通瓶頸，觀旅局表示，環山道路狹窄、髮夾彎多，建議旅客改搭小巴、觀光計程車或步行至瀑布區，減少安全風險。市府已發布「溫泉產業專用區審查要點」，輔導3家業者展開合法化程序。觀旅局將積極盤點具潛力據點，提升烏來整體觀光體驗與區域能見度。