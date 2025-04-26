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新北美術館開幕 4大展打造藝術盛會

台灣新聞組／新北26日電
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新北市美術館於25日開幕，建築外觀以蘆葦意象打造而成。（記者張策／攝影）
新北市美術館於25日開幕，建築外觀以蘆葦意象打造而成。（記者張策／攝影）

新北市首座公有美術館新北市美術館昨天上午隆重開館，開館典禮由新北市長侯友宜親自主持，並邀請來自國內外的重要藝術家、策展人、顧問團隊及媒體共襄盛舉，包括東京森美術館館長片岡真實、國際知名策展人侯瀚如、新加坡國家美術館首席策展人派崔克・佛洛雷斯（Patrick Flores）等人，一同見證這座文化新地標的誕生。

本報系聯合報報導，為迎接開館，新北市美術館推出四檔重量級展覽，即日起至6月30日免費開放參觀。自4月26日至6月1日，更安排連續六個週末的系列活動，邀請市民共享藝術盛宴，開啟新北城市文化的新篇章。

新北市長侯友宜表示，新北市作為全台人口最多、文化底蘊深厚的城市，致力打造一座融合在地文化與國際視野、屬於全民的美術館。新北市美術館的開幕，不僅實現藝術普及化與公共空間共享的願景，也希望市民能在日常生活中親近藝術，進一步形塑具有溫度與內涵的城市美學。

新北市美術館座落於鶯歌，結合陶瓷產業特色與當代藝術能量，是「三鶯文創整合計畫」的重要據點，串聯文化觀光、城市景觀與生活美學，活絡地方經濟與文化產業。

另據中國時報報導，新北市美術館以「全民的美術館」為核心，開館之際規畫4大主題展覽，涵蓋典藏研究展、國際策劃展、美術館委製展、親子互動展。

開館展覽包括「往來／照見」典藏研究展，梳理1930年至今的新北市藝術發展脈絡，呈現城市歷史與藝術的交織關係；國際策畫展「基進城市」則透過23組國內外藝術家作品，探討城市變遷、勞動遷徙及空間政治，反映全球南方城市經驗與多元社會議題。

「新店男孩：Don’t Worry, Baby」是新北市美術館年度委製計畫，展現當代藝術的實驗性與地方文化連結；「再自然不過的事」親子互動展則邀請4組藝術家，透過裝置藝術與地景創作，引導觀眾探索人與自然的關係。

為讓更多市民親近藝術，新北市文化局將於4月26日至6月1日在美術館戶外園區，舉辦連續6個周末的開館系列活動，包括表演節目、主題市集與建築光雕，並於開幕周末4月26日、27日晚間8點30分舉行煙火秀，為美術館開館增添璀璨光彩。

開幕周末的演出陣容，包括雲門舞集26日帶來藝術總監鄭宗龍的作品《十三聲》，結合音樂人林強與美術設計何佳興，以肢體、音樂與畫面詮釋台灣在地文化與時代氛圍；FOCASA馬戲團則於27日獻上奇幻親子馬戲劇場《潘朵拉的盒子》。

開幕期間，夜晚的美術館將化身為光影藝術殿堂，建築光雕展演以光雕大秀、品牌動畫與建築美學式三大單元構成，透過光影技術展現美術館的建築特色與藝術氛圍；戶外園區則規畫特色主題市集，讓民眾在欣賞展覽與表演之餘，也能體驗文創商品與美食。

新北市美術館的開館不只是藝術界的盛事，更是全民共享的文化嘉年華。4月25日開館至6月底，免票入館參觀，邀請市民朋友走進這座全新文化地標，感受藝術帶來的無限可能。更多開館展覽及活動資訊，可至新北市美術館官網（https://ntcart.museum）或新北市文化局粉絲專頁（https://www.facebook.com/e7summer）查詢。

新北市首座公有美術館新北市美術館25日開館，開館典禮由新北市長侯友宜（右三）親自...
新北市首座公有美術館新北市美術館25日開館，開館典禮由新北市長侯友宜（右三）親自主持，並進行拋彩帶儀式。（記者葉信菉／攝影）

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