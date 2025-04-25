孤軍二代請託 YouTuber找到「異域」原型李彌將軍墓

透過自媒體創作者司徒建銘（左一）及文史工作者楊品寓（右一）的尋墓下，王紹章主委（左二）詹廣耀校長於李彌將軍墓前合影留念。(圖／紅心字會提供)

台灣首個走訪各地墳場，尋找歷史上的經典人物，以歷史人文類為主的知識型YouTube 頻道「看你老墓」主持人司徒建銘，為了替泰北孤軍第二代，一圓98歲已逝老父親生前遺願，在面積約57公頃的陽明山墓園查訪近5000座墳墓，終於找到經典電影「異域」中已故國寶級演員谷峰的角色原型「李彌將軍」的墳墓。

由大導演朱延平執導，取材自作家柏楊原著小說的經典電影「異域」，敘述已故國寶級演員谷峰所飾演的李彌將軍，率領的第八軍，1949年在泰緬寮地區孤軍奮戰撤往邊境 ，在異鄉奔波流離，陷入孤立無援成為亞細亞孤兒的歷史故事。電影當時還請來郎雄、柯俊雄、劉德華 、庹宗華等資深影星出演，該片更被朱延平評為是他最完美的作品。

身為孤軍第二代的王紹章，幾乎每年都會訪台數次，卻遍尋不著李彌將軍的墓地，透過知名魔術師黃信凱協助，找上在紅心字會工作的司徒建銘，才總算找到李彌將軍的墳墓，表達部屬對長官的景仰與哀思。

黃信凱說，王紹章98歲的老父親曾是李彌將軍的侍從官，當年李彌將軍奉命回台，將士悲傷不捨，將軍還安慰大家說道「明年我會回來陪你們過年的」！就因為這句話，王紹章父親一等就是70年。

王紹章說：「這柱清香不只我個人，也代表老父親對長官的追思緬懷之情。父親常說，此生有憾不能親到長官墳前上柱香，今天有此機緣上香致祭，也算替父親圓夢。」祭拜當天，司徒建銘還帶一起探墓的同好楊品寓，提前到李彌將軍的墓地進行打掃和整理環境。

司徒建銘表示，找墓是緣分，因為墓地沒有地址；即使知道位置，緣分不夠，找不到就是找不到。而「看你老墓」這個頻道，也是為了記錄把這些已逐漸被遺忘的先人。