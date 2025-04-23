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女碩士網問「陳菊走了？」警認散布謠言 4小時被法辦

記者石秀華／高雄24日電
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監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。(本報資料照片)
監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。(本報資料照片)

監察院長陳菊住院逾四個月，待業陳姓女碩士前晚在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄醫學大學附設醫院第一時間指「不是事實」，警方火速4小時內通知陳女到案，依社維法函送裁處。

事件引發網路議論，陳女返家後也再貼文向陳菊致歉。有人質疑貼文只是提問都不行？內政部長劉世芳昨受訪表示不便回應，推給高市警方；警方說法「因陳女散布不實訊息，才迅速查明真相，釐清事實」。

陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今逾四個月；院方日前指她病況朝正向發展，但Ptt八卦版前晚9時許有一名網友以「陳菊走了？」為題貼文，詢問脆有人爆料「陳菊剛剛過世了，真的假的」？

高醫隨後急聲明「非事實」；警方根據IP位址，查出貼文的44歲陳女住高市苓雅區，漏夜通知她到案說明，陳緊張地答應警方「那我馬上過去」。據了解，碩士畢業的陳女聲稱，因在Threads看到有人貼文指「大官過世了」，聯想到前幾天有陳菊住院新聞，才貼文發問「陳菊走了？」沒想到闖禍。

由於陳女無法提供在Threads看到的貼文，警方認定她涉違反社維法第63條函送高雄地院簡易庭裁處；陳女返家後再度貼文向陳菊致歉，「花媽對不起，驚擾了」。雖有網友批評陳女，但有不少網友質疑「連提問都不行？」還有網友酸「警方抓詐騙有這個快嗎？」

記者昨詢問高雄市警局後，由轄區三民一警分局回覆，警方指出，該篇貼文未經查證即輕率散布，貼文在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度疑慮，對公共安寧秩序明顯造成損害，且第一時間高雄醫學大學附設中和醫院出面澄清「不是事實」，因此認為陳女顯有涉嫌散布不實訊息之嫌，已構成違反社維法第63條規定，可處3日以下拘留或3萬元台幣(約920美元)以下罰鍰，警方本於職權查明真相，釐清疑慮。

陳菊 Threads 腫瘤

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