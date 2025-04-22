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因應關稅衝擊 政院拍板880億元方案 估1.2萬家企業受惠

台灣新聞組／台北22日電
因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰21日核定880億元台幣產業支持方案，預估1.2萬家企業受惠；圖為岡山工具機工廠。(記者劉學聖／攝影)
因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰21日核定880億元台幣產業支持方案，預估1.2萬家企業受惠；圖為岡山工具機工廠。(記者劉學聖／攝影)

因應美國對等關稅衝擊，行政院長卓榮泰昨天核定880億元(台幣，下同，約27.1億美元)產業支持方案，調整貿易融資利息減碼，預估1.2萬家企業受惠，農業金融的貸款支持方案，預估受益戶數可達1.56萬戶；外銷貸款優惠保證、中小微企業貸款加碼等申請資格也放寬。

行政院會日前拍板「因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案」，提供20項措施，提供工業部門貿易融資利息減碼、輸出保費優惠、外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助，以及協助業者爭取海外訂單等，約700億元(約21.5億美元)。農業部門則提供農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系，以及擴大國內外行銷活動，約180億元(約5.5億美元)。

龔明鑫指出，這次調整特別提供「雨天擴大撐傘」，使企業因應衝擊的調度資金更充裕，並放寬部分措施的申請資格認定，讓更多受美關稅政策影響企業可適用。

經濟部表示，將以從寬、從簡、從速原則推動「因應美國關稅台灣出口供應鏈支持方案」，針對金融支持、提升產業競爭力及開拓多元市場等三大面向提供四項措施，投入總經費410億元(約12.6億美元)。

經濟部表示，四項措施包含外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業多元發展貸款加碼、研發轉型補助及爭取海外訂單等，希望減少產業衝擊、提升產業競爭力、強化產業韌性、開拓多元市場。

為因應美國的關稅戰，銀行公會在金管會指示下，今日宣布四大相關金融協助措施，並在周一正式發函通知各銀行辦理。

銀行公會所提出的四大措施，被市場視同為紓困措施。據了解，金管會先前已找銀行公會開會，並特別指示「雨天不收傘」，同時要因應美方豁免90天內的搶單效應，讓廠商更快速取得資金來因應急單的處理，因此銀行公會今日也宣布四大措施。

銀行公會提出的中小企業四大救急措施，金融圈人士指出，最主要的幫助在於到期本金展延半年及簡化授信擔保流程等兩大項。

財政部提出貿易融資利息減碼、輸出保險費用減免兩項措施，利息減碼適用對象為具備出口美國外銷實績廠商或其關連產業廠商，且票、債信及營運情形正常，因受美國關稅影響導致對美國出口實績較基期衰退達10%，或關連產業廠商營業額較基期衰退達10%。

貸款 關稅 供應鏈

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