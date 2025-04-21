蔡賴削減將領破功 台將官增至308人 軍官整體數量卻衰退

蔡賴政府將官數量上升，引發討論。圖為賴清德總統（前排左三）去年8月在國防部長顧立雄（前排左二）、國安會秘書長吳釗燮（前排左一）陪同下，出席去年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮。（本報資料照片）

台軍長期被批評，與其他國家相比，將軍比率偏高。國防部 1990年代後期推動「精實案」裁軍，後續「精進案」與「精粹案」，持續削減將領員額。然而，蔡政府上任後，9年來將官數量再度上升，其中，中將漲幅超過1成。目前共有將官308人，比馬政府時期多16人，未來還要繼續增加。

馬政府後期的2015年，上將、中將、少將，各有7人、51人、234人，總共292人；今年則為上將7人、中將57人、少將244人，總共308人，占全軍人數將近千分之2。相較周邊國家，日本 自衛隊編制約25萬，現有將領近250人，比率是台一半。韓國將軍比率稍高於日本，新加坡 約為日本的一半。

比較2015年與2025年的預算員額，可發現台軍將官人數增加之餘，軍官整體數字卻衰退：上校增編88員，中校至中尉都下降，共減1784員。

近年復編的將領職缺，包括憲兵203、204指揮部指揮官，以及三軍總醫院松山分院長、高雄總醫院左營分院長、花蓮總醫院長、國防醫學院預防醫所長，由上校提升為少將；空軍作戰指揮部，正副主官原分別為中將、少將，增編1位中將副指揮官，成為「2中1少」。

海軍航空兵力原包括定翼機與直升機，後來定翼機改撥空軍，主官由少將降為上校，近日重回少將，仍只管直升機。蔡政府將各軍種通信單位併入國防部資電指揮部，更名為資通電軍指揮部，主官升為中將。幾年下來發現，部隊通信從軍種抽離，造成嚴重指揮管理問題，因此重新「編配」回軍種；資通電軍指揮部管轄範圍，與過去資電指揮部無異，但主官保持中將。

海軍擴編岸置反艦飛彈部隊，未來將編成濱海作戰指揮部，主官預計比照艦隊指揮部，派任中將。蔡政府一上任便打破扁馬慣例，以現役上將代替政務官出任副部長。歷任李喜明、蒲澤春、沈一鳴、張哲平等4位上將，現任柏鴻輝是唯一政務官副部長，未來若再派現役軍人繼任，上將數就增為8。

前立委林郁方指出，以色列全軍只有參謀總長1位中將，相較之下，台軍的將官比率的確偏高，尤其中上將更是如此。他認為，要增加從軍誘因與幹部向心力，治本之道應是提升待遇與尊嚴，而非封更多將軍；將官人數太多，地位自然貶值。