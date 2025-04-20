世界露營大會將在台登場 場地難覓 重回34年前營地舉辦

2025世界露營大會今年重回台灣舉辦，卻因非法露營場占比高、苦無合適場地，讓台灣主辦方相當尷尬，圖為遊客在山區露營示意圖。(記者陳正興／攝影)

暌違34年，2025世界露營大會將重回台灣舉辦，中華民國 露營協會南北尋覓，最後只能選在34年前辦過的新北貢寮龍門露營地。籌備大會榮譽副理事長林晉章表示，這曝露很多露營場不符需求或不合法的窘境，身為主辦國相當尷尬。

世界露營大會4月26日至5月4日在台灣登場，預計全球30國、37個會員團體參加，以一家四口為1頂帳篷單位，露營場可容納500頂帳篷、2000名露客。

讓露營協會意外的是，原本芬蘭、西班牙、菲律賓、日本 等國外露客有400人要來參加露營大會，沒想到因兩岸情勢緊張少了300人；國內原訂1600人參加，報名結果也砍半，最後只剩900人參加，讓林晉章大感無奈。

世界露營大會開幕日有各國露客著傳統服裝遊行，期間有各項講座、展售會及一日遊行程，中國大陸是下屆主辦單位。

露營協會統計，台灣露營人口前年已破200萬，常態性露營人口約30萬到50萬人。觀光 署統計全台有1906處露營場，但合法露營場僅159處，還不到1成。

新北市府統計全市106處露營場，僅5處合法，42處非法露營場中有9場正申請合法化，另59處新設申請中。

林晉章表示，今年逢協會成立50周年，台灣取得主辦權格外有意義，卻苦無合適場地，協會從南到北尋覓適合地點，看過台中東勢林場、麗寶樂園、南投泰雅度假村、台南走馬瀨等，但很多場地設備不足，需要投入成本太高，最終還是回到1991年辦過世界露營大會的龍門營地。

業者抱怨政府近年開放山林帶動露營風潮，卻缺乏明確的產業政策，才造成露營場跟不上國際水準。

林晉章說，露營其實是很有潛力的休閒產業，但國內露營場都偏小型，法規對業者來說也太嚴苛；近年中央修正「露營場管理要點」，又為業者套上緊箍咒，包括位在農牧、林業用地露營場面積應小於1公頃，僅容許設置營位、衛生設施等，讓露營趨於「陽春化」，業界多認為問題出在「政府只會管，不會帶（輔導發展）。」包含只有少數縣市制定露營場管理要點，絕大多數縣市根本不想管。