野放黑熊吃掉3家犬 花蓮部落人心惶惶

花蓮卓溪鄉再傳熊出沒，林保署花蓮分署比對項圈，研判是玉管處四年前野放的黑熊。（圖／林保署花蓮分署提供）

花蓮有黑熊侵入卓溪鄉中正部落工寮，首次被發現捕食三隻雞舍看守犬，因距離聚落非常近，鄉民人心惶惶。由於這隻黑熊佩戴衛星項圈，林業及自然保育署花蓮分署比對影像，研判是四年前玉山國家公園管理處野放的黑熊，正設法驅離。玉管處確認是他們所野放的個體，將放置相機監測，並請專家協助誘捕，再解除項圈重新野放。

林保署花蓮分署4月11日接獲部落高姓居民通報，雞寮疑被黑熊侵入，吃了十幾隻雞，派員到場發現熊毛、熊窩與排遺，即架設四台自動相機追蹤，也提醒應收好廚餘、移置雞鵝和三隻看守犬。不料，黑熊14日起開始攻擊飼養犬，先有一隻繫繩被扯斷消失，隔兩天又有一隻因嚴重撕裂傷死在工寮，最後一隻於前天遭捕食，攻擊畫面都被紅外線自動相機拍下。

花蓮分署比對黑熊特徵，發現其應該是玉管處在2021年時捕捉並佩掛衛星定位頸圈後野放的個體YNP-BB02，花蓮分署表示，佩戴動物身上衛星定位頸圈若未經由指令解除，通常一到三年也會自然脫落，但此個體至今仍掛著頸圈，恐影響黑熊發育。

據悉，該隻黑熊過去兩年陸續被民眾發現行蹤，花蓮分署也有攝得影像並通報玉管處。滋擾事件傳出後，玉管處緊急聯繫野生動物專家姜博仁等人赴花蓮，將於牠經常出沒範圍協助誘捕，設法解下項圈後再野放。

卓溪鄉近年成為黑熊出沒熱點，先前已有多起黑熊侵入雞舍吃雞事件，這次吃掉看守犬，鄉民感受更深，有人抱怨既然玉管處野放，應該出面積極處理。卓溪村長黃品綸說，部落有四、五十戶，工寮距住家不到一公里，村民相當害怕。

當地流浪動物大量飼養戶距工寮僅400公尺，擔心黑熊吃狗，人也可能被攻擊。花蓮縣農業處派員會同玉里、卓溪鄉鎮公所人員訪視，教導使用花蓮分署提供的大龍炮，花蓮分署人員則排班日夜巡邏，一旦發現黑熊便強力驅離。