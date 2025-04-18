新聞評論／台6.5兆對美採購計畫 勿犧牲下一代利益

經濟部長郭智輝。（本報資料照片）

美國17日開始進行第一波的關稅 談判，首波五國包括英、澳、日、韓、印，台灣不在其中。經濟部長郭智輝 稱，以他的認知，「我們已經談過了」。很顯然，郭智輝誤將日前美台經貿官員的「視訊會議」當成正式談判，才會有「我們已經談過」的認知。賴總統同樣不察，才會沾沾自喜，聲稱台灣是第一波談判國家。

面對川普 的高關稅硬仗，總統和經濟部長若連談判的「長相」都摸不清，如何穩紮穩打應對？日前的美台經貿視訊會議，只是相關談判程序的預備會議，代表性和層級都較低，也無具體結果。否則，雙方若已達成協議，政府為何至今仍對民眾祕而不宣？而郭智輝身為經濟首長，對於雙方談判層級、談判內容的輕重虛實都搞不清楚，一路「狀況外」。在這種情況下，民眾如何相信他能為台灣經濟前景作出最佳抉擇？

郭智輝和行政團隊的輕率，不止如此。郭智輝在立法院提到，應對川普關稅，政府計畫在未來十年「對美採購2000億美元」，以此作為條件和美國談判。立委質疑他太早「自亮底牌」，可能會被川普吃得死死的，不利最後的談判結果。郭智輝則反脣相譏嗆立委「邏輯糟糕」，並以打「橋牌」為喻，說這是先「叫牌」，看對方的態度再作回應。

郭智輝所謂的2000億美元，是盤點經濟部所屬國營事業的各種可能資源，作出預估加總金額。2000億美元相當於6.5兆新台幣，絕不是一個小數目；亦即，政府每年平均要增加6500億台幣支出，約是一年總預算的兩成二。立委詢問這些財源如何籌措，郭智輝和閣揆卓榮泰都說「錢是滾動的」，跟美國買的東西，可以再轉賣出去。例如，買了美國液化天然氣進來，可以再賣給其他國家。

依此邏輯，可以看出郭智輝的如意算盤是：以承諾2000億美元的對美採購案，換取美國的「關稅寬恕」。至於台灣以「批發價」向美國採購的天然氣或其他物資，可能遠超過台灣所需要的數量；如果消化不良的話，日後還可以零售價轉售他國以求「變現」。這種「批發賺零售」的思維，反映了郭智輝的商人本能；但就台灣而言，我們能否承擔得起如此龐大的採購承諾，則是另一個問題。尤其，為了應付川普的四年「關稅暴政」，拿國家未來十年的財政去賭，不僅風險太高，也不合乎理性。一家企業可以任意押注，但一個國家能這樣賭嗎？

最令人擔心的是，在川普關稅壓力下，賴政府幾乎一面倒地採取投降姿態，極力宣揚「脫中入北」政策，卻從未謹慎地為下一代的經濟前景著想。試想，各種產業爭相遠赴美國設廠，包括蘭花產業都要聯手外移美國，不怕剝奪下一代的生存和就業機會嗎？事實上，川普的蠻幹，已引發美國和世界各國的不滿。美國聯準會主席鮑爾警告，川普關稅已讓美國經濟陷於通膨和經濟衰退的兩難。列為首波談判對象的日本，首相石破茂也強硬表態「不會作出重大讓步」，也不急於達成協議。就連歐盟，也備妥400多項商品的報復清單，準備回敬川普。在這種情況下，賴政府只想一味討好，不僅太過軟弱，也顯得極為不智。

且看台積電主動宣布加碼投資美國1000億美元，並未換得川普的積極善意，還不斷祭出關稅勒索，全球晶片產業因此受到重創。即可知，面對川普無盡的索求，賴政府目前最好保持冷靜觀望，俟主要對手與美國交鋒塵埃稍落，並觀察美國國內對這波混戰的承受度，再作出決定，才不致貽禍子孫。