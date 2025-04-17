離奇 同架IDF戰機1周2度爆胎 封閉澎湖機場跑道

一架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機，16日上午訓練返場降落時，突然發出「碰」一聲巨響，引擎聲突然停止並冒出煙來。（圖／老高漫談臉書專頁提供）

一架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機昨天上午訓練返場降落時，因為煞車系統故障，戰機停在跑道上。意外發生後，馬公機場立刻關閉跑道，幸好人機均安。該架戰機本月10日也曾爆胎導致封閉澎湖機場跑道，軍事專家對同架戰機一周內兩次爆胎而關閉跑道的飛安事故，直呼「離奇」。

本報系聯合報報導，空軍司令部昨天中午發布新聞稿表示，馬公基地一架IDF型戰機，於昨天上午執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪煞系統故障，停於跑道，並即關閉跑道，人員平安。

目擊者說，有一架IDF戰機降落時，突然發出「碰」一聲巨響，引擎聲突然停止並冒出煙來，接著許多消防車就開進跑道，馬公機場暫時關閉。

位於澎湖的馬公空軍基地並未固定駐防飛行部隊，而是由台中清泉崗空軍基地的第三聯隊、台南空軍基地的第一聯隊，輪流執行「天駒任務」，派遣IDF型戰機定期進駐馬公空軍基地。

空軍編號1604的雙座IDF戰機發生輪煞系統故障，造成馬公機場跑道關閉。（記者李人岳／攝影）

台北中國時報報導，該架IDF戰機10日晚間夜間例行飛行訓練降落時，就在澎湖馬公機場跑道爆胎停機，影響六班民航機起降。昨天該戰機例行飛訓降落時再度爆胎，且因左起落架折斷，導致機體慣性前傾，造成左水平尾翼損壞、油箱水平尾磨損、左主輪飛脫遺失。據悉，兩次事故並非同一位飛官。

報導引述全球防衛雜誌採訪主任陳國銘指出，在兩岸緊張氣氛下，戰機出勤次數頻繁難免遇到狀況，尤其天駒部隊機隊數量少，出勤率又高，都會使戰機故障率增加。然而，短時間內同架戰機發生雷同事故，確實有些不尋常，空軍應更加留意戰機檢修，嚴格落實事故調查，避免更嚴重事故。