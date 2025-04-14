我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭遇股災心情混亂？3星座進出股市要放穩步調、別貪心

「富爸爸」作者：美已陷經濟衰退 嬰兒潮世代尤其要注意

醫院個別總額 台大憂「灰犀牛效應」已有大醫院限看診額

台灣新聞組／台北14日電
台大醫院院長吳明賢表示，醫院總額有如「灰犀牛效應」，為顯而易見且發生率高，卻常被忽視的寄存威脅，更是台大醫院今年最大挑戰。(記者林琮恩／攝影)
台大醫院院長吳明賢表示，醫院總額有如「灰犀牛效應」，為顯而易見且發生率高，卻常被忽視的寄存威脅，更是台大醫院今年最大挑戰。(記者林琮恩／攝影)

台灣健保個別醫院總額於4月1日上路，不少醫院院長對內信心喊話，台大醫院院長吳明賢將此新制比喻為「灰犀牛效應」，但只能「知其不可而為之」。成大醫院院長李經維強調，接二連三的試煉、考驗，「不免讓我們有些困惑、不安、甚至質疑我們該何去何從？」感謝同仁共體時艱。

健保署實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，全國各區陸續實施，台北區於第二季上路，各大醫院均有其個別總額，醫學中心門診占比需低於55%，門診成長率如超標，給付將被打折，甚至不予給付。盼藉此落實分級醫療。

台北區某醫學中心高層說，小總額制度讓每家醫院必須斤斤計較醫療服務量，但為了墊高明年總額基準，即使沒賺錢，也必須精準地衝量，達到最大效益。如果遵守遊戲規則，自家小總額成長有限，幾年後，「大」醫學中心就可能變成「小」醫學中心。

為了因應新制，外傳台大醫院祭出「門診績效制」，收治愈多門診病人，醫師績效就愈差，每診如超過百人，績效歸零。不過台大醫務秘書陳彥元表示，院方去年訂出規定，醫師門診病人看得愈多，績效與診察費就會被打折，並非為了小總額才推出的措施，

三總醫師私下表示，最近院內宣導「以重症為主」，將病情穩定的輕症患者下轉至基層院所等。馬偕醫院採相同作法，情況穩定的慢性病下轉，但如果輕症病人前來掛號，即便「斷頭」也得要看，不會把病人趕走。

為因應此新制，吳明賢發布院內信函，將醫院總額比喻為「灰犀牛效應」，這是今年最大挑戰。但為了分級醫療及國家健保永續經營，「知其不可而為之」，台大救死扶傷核心目標不變，但作法上「無法以不變應萬變」。

多名台大醫師表示，院方作法「已算仁慈」，尚未祭出任何強制措施，也未要求醫師改變看診模式。但令人擔心的是，已有大型醫院實施限號，未來病人恐將湧向台大醫院，人數一多，恐導致「斷頭」，損及醫院營收。為此，台大醫院也啟動監控機制，嚴密觀察到院的重症病人是否因其他大醫院拒收，最後才至台大就醫。

成大醫院早已執行個別總額，理應經驗豐富，但李經維日前發布院內公開信提及，為因應人力供需壓力，實施諸多改善措施，其中「啟動臨床作業容量的調整，讓辛勞單位輪流休養生息」，這需兼顧「民眾需求、社會期待，暨財務承受力」。

健保

上一則

夾娃娃機店演活春宮 監視器全都錄 衝動男挨罰2000元

下一則

綠營共諜案越演越烈 朱立倫批無恥 黃國昌轟吳釗燮下台

延伸閱讀

台灣醫事人員薪資未達標 健保擬解約 醫界批「太霸道」

台灣醫事人員薪資未達標 健保擬解約 醫界批「太霸道」
搶救醫師荒 賴清德：健保應不同工不同酬

搶救醫師荒 賴清德：健保應不同工不同酬
新聞眼╱健保再不改革 重症出國就醫非危言

新聞眼╱健保再不改革 重症出國就醫非危言
健保7大新制5月上路 首給付食品 納入母乳補充品

健保7大新制5月上路 首給付食品 納入母乳補充品

熱門新聞

香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

2025-04-12 20:05
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

2025-04-12 09:08
台北市長蔣萬安下午在議會備詢。民進黨議員質詢時，拿出去年質詢問及「哪一個國家要消滅中華民國」、蔣回答不出來的新聞，此舉引發蔣的不滿，雙方針鋒相對，蔣萬安直言「要消滅中華民國的，是民進黨跟共產黨」，「共諜就是跟民進黨在一起，要消滅中華民國的就是民進黨跟共產黨」。記者曾吉松／攝影

質詢爆戰火 蔣萬安轟民進黨是共產黨走狗

2025-04-11 14:02
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
監察院長陳菊。(本報系資料照)

蔡英文、蕭美琴今赴高醫急探陳菊引外界遐想 院方給答案

2025-04-12 10:45

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖
「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲

「美國面臨艱鉅挑戰」83歲參議員桑德斯在科切拉發聲
北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣

北京如何看待川普？衛報：內宣百年國恥的工具 不會吞下這口氣
商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅

商務部長：智慧型手機、半導體等電子產品 月後加關稅