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大批柴犬遭棄養 從新竹一路丟到苗栗 不排除繁殖場所為

記者黃羿馨／新竹13日電
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新竹縣發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴及苗栗頭份、竹南，動保所目前已安置8隻。(圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供)
新竹縣發生大批柴犬棄養事件，有不明人士沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴及苗栗頭份、竹南，動保所目前已安置8隻。(圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供)

新竹縣發生大批柴犬棄養事件，有不明人士前天起沿118縣道從關西、新埔一路往南棄養柴犬，蹤跡擴大至苗栗頭份、竹南地區；新竹縣流浪動物珍愛協會緊急救援，動物保護防疫所已安置8隻柴犬，不排除非法繁殖業者所為。

新竹縣議員朱健銘獲報，指前天凌晨118縣道沿線出現大批柴犬遭棄養，朱健銘會同流浪動物珍愛協會前往了解，發現有不明車輛沿路丟棄柴犬。

流浪動物珍愛協會副理事長黃宣富表示，前天清晨在石光派出所附近發現兩隻柴犬，協會志工抵達時僅剩1隻，另隻疑遭人擅自帶走。8點左右於自強北路也發現遊蕩柴犬，經比對多起線索，研判有不明人士駕車分段棄犬，每次投放兩隻，動線清楚且具計畫性。

黃宣富表示，被棄養柴犬年齡介於3至7歲，大多為成犬，且其中1隻母犬有多次生育跡象，大部分犬隻身體狀況均為良好，昨天又撿到1隻，連苗栗都有蹤跡。

警方調閱監視器，發現棄犬車來自新北市，相關跡證交由防疫所調查，被丟棄的大多是母犬，不排除是繁殖場業者所為。朱健銘譴責，業者非常惡劣，不能因沒利用價值就惡意棄養，這些柴犬都無晶片。

新竹縣動物保護防疫所已安置8隻柴犬，包含7母1公，後續將健康檢查及行為評估，若無原飼主認領，將依法辦理開放送養事宜。

動保所強調，任意棄養屬違法行為，依動保法規定，最重可處23萬元台幣(約7100美元)罰鍰，若涉及不當棄養及非法繁殖，相關單位將依法追究責任。

大批柴犬遭棄養在網路引起熱議，有目擊網友指出，「狗狗都不會叫，可能被割了聲帶」、「這樣大量棄養太惡劣，根本是繁殖場撤場」，另有善心人士表示願協助認養。

動保單位呼籲，若民眾於關西、新埔、頭份、竹南等地發現無人認領柴犬，請勿自行帶走，應通報相關單位處理。

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