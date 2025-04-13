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因應美關稅 台行政院擬880億紓困條例 擬延後一周拍板

台灣新聞組／綜合13日電
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行政院長卓榮泰12日到彰化與產業界座談，在地織襪、手工具機、水五金與工業區廠商代表應邀到場。(記者黃仲裕／攝影)
行政院長卓榮泰12日到彰化與產業界座談，在地織襪、手工具機、水五金與工業區廠商代表應邀到場。(記者黃仲裕／攝影)

因應美國對等關稅措施，行政院預計編列880億元(台幣，下同，約27.2億美元)特別預算案。行政院長卓榮泰昨天指出，原先預計明天向社會大眾公布880億支持方案中的各項協助措施的申請時程、流程及條件等，考量美方已宣布對等關稅暫緩實施90天，對國內產業所造成的損害可能非立即且明顯存在，因此考量將延後一周後公布。

卓榮泰宣布延後公布申請時程等內容，攸關協助業者的特別條例，原訂最快17日送行政院會通過，也可能因此再延後一周拍板。

卓榮泰表示，在這段期間，行政院將透過更多、更頻繁的產業傾聽之旅，了解產業實際需求後再做適度調整，使各項協助措施更周延，以因應各種情勢變化。

卓榮泰明確表示，產業界紓困的880億可能再增加，政府會在90天內與美方談判，情勢底定後，會盡快把紓困下放到業界；業界若在90天內發生損失，已交代各部會用公務預算應急，若不夠可動用行政院預備金甚至四大基金；勞工方面已有勞動部450億元安定就業措施。

針對可能增加的紓困額度及範圍，卓榮泰表示，例如當初並未考量到可幫業界汰舊換新、擴大內需，以便禁得起未來走向國際的局面，因此汰舊換新究竟要加入方案中或重送，行政院會再繼續考量。

政院人士表示，目前卓揆產業之旅仍在持續，台美關稅貿易談判也已開始推進，再加上美中貿易戰態勢仍在進展，未來美國政策也可能變化，這些都可能影響業者受衝擊程度，連帶政府協助的經費數額也可能需要調整增減。相關人士指出，20項支持方案及880億元的大方向已定，可能先編列條例草案，匡列需要的經費。

另一方面，各縣市首長也反映產業界期盼銀行不要「雨天收傘」。相關人士指出，政府都有聽取業界心聲，希望能訂定最符合業者需求的協助政策，金管會已說明，面對當前困境，金管會有一整套的配套措施，銀行不能抽銀根、也不會收傘。

卓榮泰 關稅 貿易戰

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