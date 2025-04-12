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香港客為「高麗菜」衝台玩 台灣人曝這1款更好吃

世界新聞網／輯
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香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)
香港旅客遊台特別鍾愛台灣出產的高麗菜。(聯合報系資料照)

台灣是塊寶島，可以種植出非常多樣且美味的蔬菜水果，有來自香港的旅客坦言，每次旅台的主要目的都是「買高麗菜」，甚至直呼「後悔沒有一次買三顆」。有台灣人推薦嘗試「高山尖頭高麗菜」，大讚是「另一個境界的美味」。 

一名來自香港的網友近日在小紅書上分享他到台灣旅遊的「非典型理由」，他表示，每次造訪台灣，最期待的竟然不是夜市小吃或觀光景點，而是到蔬果店「掃貨高麗菜」，直言：「沒有開玩笑，我每次去台灣都是為了買高麗菜！」

根據他分享的經驗，在台北的蔬果店，一顆重達3.5至4公斤的高麗菜售價僅約40至59元台幣(約1.2至1.8美元)，價格實惠、品質又好。他甚至懊悔自己這次只買了一顆，感嘆「下一次再去，不知道是什麼時候了」。此外，雖然香港市場可見來自台灣的愛文芒果、鳳梨與芭樂等水果，卻難以買到台灣種植的高麗菜，讓他直言：「即便以五倍價格買到，我也願意付錢。」

台灣蔬果之所以受到海外遊客青睞，主要因其地理與氣候優勢。台灣位於亞熱帶與熱帶交界，氣候溫暖、雨量充沛，土壤肥沃，全年均可栽種多樣蔬果，且品質穩定。特別是高麗菜，在中南部與高山地區栽種環境優良，日夜溫差大，有助於蔬菜糖分累積，使得口感清甜脆嫩。加上農民種植技術純熟、收成新鮮迅速上架，使台灣蔬果在亞洲市場上頗具競爭力。

台灣人紛紛留言「如果下次有到山上必須買高山的嚐嚐，是另一個境界的美味！」、「高山尖頭高麗菜最好吃！」、「你下次去台灣買多一個行李位，去家樂福拎個免費紙箱打包，一個箱可以帶6-7粒高麗菜，高麗菜可以放個幾星期都無問題」。

其他網友留言「我試過買3顆鳳梨，6顆愛文芒果回來，但真的沒買過高麗菜」、「我也從台灣買兩個鳳梨，兩包芭樂，一個蜜瓜！」、「台灣的高麗菜真好吃，甜甜的脆脆的，我這個不愛吃蔬菜的人都愛吃，澳洲的包菜太難吃了，很粗有種菜味」。

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