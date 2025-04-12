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台灣醫事人員薪資未達標 健保擬解約 醫界批「太霸道」

台灣新聞組／台北12日電
健保署研議醫療院所替醫事人員的月投保薪資未達最低工資2倍的醫院、1.5倍的診所，將不列入健保特約醫療院所對象。示意圖。(記者陳正興／攝影)
健保署研議醫療院所替醫事人員的月投保薪資未達最低工資2倍的醫院、1.5倍的診所，將不列入健保特約醫療院所對象。示意圖。(記者陳正興／攝影)

台灣醫療院所不只鬧護理師荒，各類醫事人員皆因血汗、低薪，紛紛逃離醫療現場；健保署擬修訂「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，新增醫事人員月投保薪資未達最低工資2倍的醫院、1.5倍的診所，將不列入健保特約醫療院所對象，最快6月將草案報請衛福部；對此醫界極力反彈、護理界認為薪資結構需明定，調薪需配套。

健保署4月9日首次召開「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修正草案說明會，健保署醫務管理組長劉林義說，該辦法2013年後未曾修正，此次擬從五大面向修訂，包含「公平締約」、「賦予彈性」、「擇優特約」、「授權明確」與「資訊對等」。

劉林義說，此次會議中，討論度最高的是「擇優特約」，未來將依地區醫療資源密度篩選優質院所辦理特約，將健保申報量達1億點的診所納入「診所評鑑」，同時設置醫事人員薪資保障門檻，若醫事人員薪資未達每月公告最低工資的2倍之醫院、1.5倍的診所，將不予特約，此次修訂將於5月辦理第二場說明會，最快6月預告草案。

醫界批評，此次修法恐更難找人，且過去該辦法僅是處理醫療院所違規行為，將薪資待遇都納入特約條件，恐有違法之虞，如果未有配套，醫療院所恐出現一波倒閉潮。

基層醫療協會理事長林應然批評，健保制度的設計，國家是唯一的保險人，健保署運用健保制度，強行要求醫界要公布醫事人員薪資，根本「太霸道」，以現行的市場狀況，部分藥師、護理師採兼職上班，上班天數少，月投保薪資如果要比照每月休八日的上班族，過於強人所難，也難以達標。

醫師公會全聯會常務理事長王宏育說，若依新制估算，聘雇一位醫事人員，未來每月恐要額外支出近6.3萬元台幣，因月投保金額以最低工資兩倍計算，付出的不只是帳面上的兩倍，還得加上年終、勞健保支出等，且健保署要求公布平均薪資等於直接公布醫事人員薪水，恐讓更有資源的大醫院，能加錢搶人，資源少的診所營運陷困境，恐面臨倒閉潮。

衛福部長邱泰源表示，該政策仍在討論階段，盼廣大各界意見，讓政策推動可達到提升醫療品質、有尊嚴及專業的醫療環境、營運順利的醫療院所的三贏目的。

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