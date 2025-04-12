聯姻薄瓜瓜遭連結賣器官 羅東博愛醫院：有醫學常識都知不可能

羅東博愛醫院醫療副院長林志銘（右）今天出面闢謠。(民眾提供)

宜蘭的羅東博愛醫院因創辦人孫女嫁給薄瓜瓜 ，近日遭社群網路隱射成為中國器官移植環節一員，院方今天出面闢謠。不少網友發聲力挺醫護，也擔心謠言影響器捐意願，鼓勵院方提告。院方表示，稍微有醫學常識都知不可能，相信鄉親智慧，但若真的造成醫院損害，必要時會有法律動作。

近日有網友將羅東博愛創辦人許文政孫女去年11月嫁給前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來 之子薄瓜瓜一事「連連看」，誣指這們親事恐怕是要將器官移植到對岸，引起網友熱議。

羅東博愛醫院昨天在臉書發出聲明駁斥，引來近千網友按讚力挺，有人表示醫護環境已經夠艱辛，這樣不實言論重傷辛苦工作的醫護，也讓願意器捐的民眾恐慌；有人質疑造謠根本是為大罷免 添柴火，鼓勵院方提告遏止歪風；也有院內基層同仁發聲強調只屬於「台灣醫療隊」，不容許任何外力介入醫療品質。

羅東博愛醫療副院長林志銘今天出面闢謠，強調這些網路指控根本不可能發生，只要稍微有醫學常識，就知道台灣器捐行之有年，也是公平的，相信鄉親智慧，不會受到不實報導干擾，目前醫院也沒有看到任何影響。

對於外界將薄瓜瓜娶親一事胡亂連結，林志銘表示，這屬於創辦人家族的事情，跟醫院運作沒有任何關係，甚至院內很多人根本不知道有這門親事，反而是看了媒體才知道。

林志銘說，院方推動器官勸募30幾年共31例，其實一年也才一位，但台灣等候器官移植的病患很多，院內就有同仁等了11年終於等到腎臟移植，恢復較正常生活。媒體詢問是否會提告？他表示，每個人有發表意見的自由，但若造成醫院損害，必要時會有一些動作。