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義籍郵輪因維修延後載旅客返台 遊客：補償沒誠意

記者游明煌／基隆即時報導
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義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。(記者游明煌／攝影)
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。(記者游明煌／攝影)

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今(12)天上午7時搭載3387旅客返回基隆港，一早就有不少遊覽車在港邊等旅客下船。一名遊客的家人表示，補償方案只有每人50美金，「很多遊客都表達無法接受，要再協調，希望船公司拿出誠意。」

「歌詩達莎倫娜號」郵輪8日自基隆港出發前往日本4天遊程，原訂11日上午返回基隆港，因技術性原因於那霸維修，延至今天上午7時3返港。

今天天氣晴朗，一早就有不少遊覽車在港邊等旅客下車，也有家人等著要接家人回家。一名遊客的家人看著郵輪緩緩進港，她表示，有跟兒子連絡，兒子在船上，她轉述兒子的說法，補償方案只有每人50美金，「很多遊客都表達無法接受，要再協調，希望船公司拿出誠意。」

針對8日出發的遊客因延遲返台補償機制，船公司提供每位旅客50美元船上消費金，並獲日方同意旅客可於4月10日可下船自由活動；另對原訂11到14日的航次取消，提供旅客可全額退費，無手續費，或選擇未來搭乘6月25日至9月3日期間之莎倫娜號同艙等行程，與每艙房100美金船上消費金的補償方案。

航港局表示，將視需要會同消保官協助旅客持續與船方協調，船方對於返台行程延遲補償部分，表示是依該公司全球營運規範辦理，但於應變會議中承諾願評估進一步補償作法，目前暫無具體承諾，航港局將持續追蹤，以維護消費者合理權益。

義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上...
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。(記者游明煌／攝影)
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上...
義大利籍「歌詩達郵輪莎倫娜號」郵輪，因機械故障在沖繩的那霸維修，延後1日，今天上午7時搭載3387旅客返回基隆港。(記者游明煌／攝影)

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