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假都請好了…歌詩達郵輪故障滯留沖繩 取消行程影響7000人

記者游明煌／基隆11日電
歌詩達莎倫娜號3000多遊客11日出發的行程被取消，引發眾怒。（圖／醫師洪敦智提供）
歌詩達莎倫娜號3000多遊客11日出發的行程被取消，引發眾怒。（圖／醫師洪敦智提供）

歌詩達郵輪莎倫娜號8日從基隆港出發搭載3536名旅客，前往沖繩、石垣島航次，因機械故障目前在沖繩的那霸滯留。義大利商歌詩達郵輪10日晚緊急宣布，船隻技術問題修復後，預計12日返回基隆港，比原訂行程延後一天，因此11至14日要出發的航程被迫取消。3000多遊客原訂今天要上船，結果旅行被中止，有遊客無奈說「太扯了吧！全家滿心期待，請假都請好了。」

去年12月亞太地區最大郵輪地中海榮耀號（MSC）疑因引擎故障，滯留那霸搶修，航程取消，有預訂下一航次要從基隆港上船的2100名旅客，行程也被取消，旅客生氣指控「旅行被中止，五天假都請好了！」

基隆全力發展郵輪產業，但卻接連發生行程被迫取消事件，今天又重演去年榮耀號取消行程引發遊客抗議事件。

歌詩達郵輪台灣社群湧入不少留言，批評這次行程被迫取消難以接受。 一名預訂11日行程的遊客說，臨時才公告。這也太扯了吧！全家滿心期待，請假都請好了，說取消就取消，「把我們當傻子嗎，難道不能改12到15日嗎？」；另有遊客說「我們昨天已經從高雄出發到北部了，結果今天取消！」

還有遊客表示，一間那麼大的郵輪公司，船的故障沒有辦法評估故障點的維修工時嗎？要嘛就早點公告果斷的取消，不要撐到最後很晚才公告，這樣讓消費者要如何去應變其他方案？一個最後壓線的公告及措不及防的行程改變造成消費者的損失，然而就用100美元要來打發，這100美元是要有在船公司規定的時段內再次參加達成才有，當消費者都要看船公司的臉色嗎？

不過，有其他遊客指出，全球郵輪沒有一家是會一直往後順延的，船航次都是排定的，港口泊位皆需事先申請。再說，後面航程的人願意被延嗎？

此次詩達郵輪莎倫娜號故障共影響8日、11日出發的兩航次郵客，共影響7000多人，8日出發的團返台晚1天，11日的下一航次則全取消。

郵輪 義大利

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