我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中關稅戰 CNN：川普、習近平互不讓 球在北京

中國宣布抵制好萊塢電影 川普聳肩笑笑：我聽過更糟的

北台暴雨 水灌北捷車廂20年罕見 桃園下水道工人遭沖走

台灣新聞組／台北11日電
鄧姓工人10日在下水道施作時遭大水沖走，搜救人員進入下水道尋找未果，傍晚在離沖走處約30公里外的大園區發現該工人。（記者陳恩惠／翻攝）
鄧姓工人10日在下水道施作時遭大水沖走，搜救人員進入下水道尋找未果，傍晚在離沖走處約30公里外的大園區發現該工人。（記者陳恩惠／翻攝）

受鋒面影響，北部昨降下大雨，台北捷運淡水信義線屬半開放式站體，大雨沿著車門流進車廂積水，部分乘客雙腳被迫懸空乘車，有人直呼「坐捷運坐20幾年第一次碰到」。北捷動員車站清潔人員上車處理，強調「是雨潑進來，不是淹水」，未來規畫調整列車關門時機。

有網友在社群平台發文，從拍下的影片可見車窗外一片雨瀑，淡水信義線在圓山、劍潭等站體半開放式關係，雨水沿著車門流入車廂。

網友指雨直接「炸」進車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂內流動，所有人只能把腳抬起來；有網友回應，「2017年也遇過一次，當時每站都有一位清潔人員上來掃水」、「很多人在站內撐傘等車。」

北捷說明，昨瞬間大雨影響時間約半小時，淡水站為戶外高架設計，列車門開啟時，會造成雨水潑入車廂的情形，並非車廂淹水；未來將研擬調整列車開關門時機，並持續加強高架車站與平面加強巡查與清潔作業。

桃園市昨天也有多處傳災情，除造成台鐵部分軌道因淹水一度雙向停駛，八德區雨水下水道有49歲鄧姓檢修工人遭大水沖走，五個多小時後被發現已成浮屍。工地現場被查出未設防護措施，已勒令停工，最高可罰30萬元台幣（約9100美元）。

據了解，這項雨水下水道巡檢清疏的修繕工程由八德區公所發包，承攬的申邦環保實業昨派三名工人進下水道檢整纜線，鄧和另名工人一組下涵洞作業，一名工人在路面監控，施作兩小時突然下大雨，路面工人急喊「收工、趕緊上來」。

生還工人心有餘悸地說，當時已做到孔洞附近，身旁水流突然變得湍急，鄧姓工人走在前方，沒想到沒過多久就被水流沖走，自己則抓著纜線保持平穩，連忙逃生爬上路面。消防局昨傍晚獲報表示大園區西溪路735號南崁溪旁發現有浮屍，立刻派員打撈，確認死者是鄧姓工人，離被沖走處的直線距離約30公里。

台鐵

上一則

假都請好了…歌詩達郵輪故障滯留沖繩 取消行程影響7000人

下一則

Skytrax評全球百大機場 桃機升至43名 行李運送等獲獎

延伸閱讀

南加華女神秘失蹤多日 被困10英尺下水道獲救 情況危急 原因待查

南加華女神秘失蹤多日 被困10英尺下水道獲救 情況危急 原因待查
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死

暴雨引發河水暴洪 美南部和中西部已23死
等不及中央謀定 國民黨縣市長先共商對策

等不及中央謀定 國民黨縣市長先共商對策

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
台副總統蕭美琴在社群平台Threads上分享包潤餅的照片，引發網友不滿。(擷自蕭美琴Threads）

為上傳潤餅照道歉 蕭美琴：政府兩方向因應關稅戰

2025-04-05 09:09
資深媒體人陳文茜積極抗癌。本報資料照片

抗癌幾近絕望 陳文茜曝1圖：奇蹟總在不經意時出現

2025-04-03 14:03
中國官媒環時社評日前稱，賴清德是兩岸共同敵人。圖為解放軍對台海峽雷霆2025A軍演。（圖／截自解放軍東部戰區微信公眾號）

中官媒回應龍應台紐時投書 稱賴清德是兩岸共同敵人

2025-04-04 12:54

超人氣

更多 >
古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身

古裝男神縱慾過頭自嫌太大隻「每天跳繩6000下」瘦身
美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因

美中貿易戰看不到盡頭 CNN揭露北京不讓步的原因
製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓

製造業回美問題重重？看一下這家公司的教訓
直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難
孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故

孟昭文等6國會議員 在華府發生飛機碰撞事故