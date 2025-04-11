北台暴雨 水灌北捷車廂20年罕見 桃園下水道工人遭沖走

鄧姓工人10日在下水道施作時遭大水沖走，搜救人員進入下水道尋找未果，傍晚在離沖走處約30公里外的大園區發現該工人。（記者陳恩惠／翻攝）

受鋒面影響，北部昨降下大雨，台北捷運淡水信義線屬半開放式站體，大雨沿著車門流進車廂積水，部分乘客雙腳被迫懸空乘車，有人直呼「坐捷運坐20幾年第一次碰到」。北捷動員車站清潔人員上車處理，強調「是雨潑進來，不是淹水」，未來規畫調整列車關門時機。

有網友在社群平台發文，從拍下的影片可見車窗外一片雨瀑，淡水信義線在圓山、劍潭等站體半開放式關係，雨水沿著車門流入車廂。

網友指雨直接「炸」進車廂地板積水，列車啟動後，大片積水往車廂內流動，所有人只能把腳抬起來；有網友回應，「2017年也遇過一次，當時每站都有一位清潔人員上來掃水」、「很多人在站內撐傘等車。」

北捷說明，昨瞬間大雨影響時間約半小時，淡水站為戶外高架設計，列車門開啟時，會造成雨水潑入車廂的情形，並非車廂淹水；未來將研擬調整列車開關門時機，並持續加強高架車站與平面加強巡查與清潔作業。

桃園市昨天也有多處傳災情，除造成台鐵 部分軌道因淹水一度雙向停駛，八德區雨水下水道有49歲鄧姓檢修工人遭大水沖走，五個多小時後被發現已成浮屍。工地現場被查出未設防護措施，已勒令停工，最高可罰30萬元台幣（約9100美元）。

據了解，這項雨水下水道巡檢清疏的修繕工程由八德區公所發包，承攬的申邦環保實業昨派三名工人進下水道檢整纜線，鄧和另名工人一組下涵洞作業，一名工人在路面監控，施作兩小時突然下大雨，路面工人急喊「收工、趕緊上來」。

生還工人心有餘悸地說，當時已做到孔洞附近，身旁水流突然變得湍急，鄧姓工人走在前方，沒想到沒過多久就被水流沖走，自己則抓著纜線保持平穩，連忙逃生爬上路面。消防局昨傍晚獲報表示大園區西溪路735號南崁溪旁發現有浮屍，立刻派員打撈，確認死者是鄧姓工人，離被沖走處的直線距離約30公里。