青年居多…台網路成癮就醫人數3年增2倍 長者多遭詐才確診

台灣四年前將「網路成癮症」納入疾病治療項目，健保署統計因網路成癮就醫人數，從2021年的294人增加到2024年的881人。(記者林伯東／攝影)

台灣於4年前將「網路成癮症」列入疾病治療項目，健保 署統計就醫人數，2021年294人，2024年增至881人，患者以13至15歲男性居多，愈來愈多青少年因網路成癮影響生活，而接受治療，但2024年就醫的60歲以上民眾也有78人，年逾80歲者甚至有22人，而這些高齡患者處境可憐，多半被詐騙集團 鎖定，財產盡失，子女發現後，陪同就醫，而被確診。

台北馬偕醫院精神科醫師臧汝芬指出，近900人被診斷為「網路成癮症」，但實際罹病人數遠高於此。全球估計網癮盛行率約3%，台灣約70萬人符合診斷條件。若以中國青少年「網路成癮症」盛行率10%推估，台灣約8萬名青少年需接受治療，換算後實際就醫者僅約0.13%，絕大多數患者未接受診斷與治療。

「大部分案例係在成癮且嚴重影響生活，才送至醫院。」臧汝芬說，日前收治一名14歲國中男生，因憂鬱、暴力行為而被強制就醫，問診時發現，個案課業壓力沉重，成績不如預期，而產生挫折，進而沉迷線上遊戲尋求成就感，於是翹課、說謊，躲到網友家打電動。在一年內情況惡化，家長限制上網，他就揚言自殺，在斷網後，居然對母親拳打腳踢，送醫才確診為成癮。

至於就醫人數，男多於女，臧汝芬表示，臨床觀察網路成癮症男女比率應該相似，只是男性病態行為更為明顯些，較容易出現自殘、暴力行為。女性則偏好情緒依附與互動性高的內容，如IG或聊天平台，將按讚數與點閱量視為自我認同。

在治療上，網路成癮分為「線上遊戲型」與「非線上遊戲型」，113年就醫的881人中，線上遊戲型占789人，其中男性602人、女性187人；非線上遊戲型則為99人，男性56人、女性43人，臧汝芬說，這與臨床觀察趨勢相符。

網路成癮診斷目前是透過9大症狀評估，包括經常想著與網路有關的事、無法控制上網衝動、需花愈來愈時間上網才能滿足、幾天不上網就感到不安或憤怒、上網時間總超過預期、難以控制或減少使用網路、花費大量時間上網、為了上網不擇手段、明知已對身心造成影響仍無法停止；若有符合其中5項，即可診斷為網路成癮。

臧汝芬強調，若成癮行為超過一年，且影響日常功能，更難矯正，家長應關注孩子網路使用狀況，及早介入管理，避免孩子陷入網癮困境。

台北醫學大學附設醫院精神科主治醫師洪珊說，成年人網路成癮問題不亞於青少年，對生活影響甚至更大。男性個案大都沉迷於線上遊戲、色情影片、線上賭博。

至於成年女性，則容易沉溺於網路聊天，在空巢期或家庭支持不足時，更易被詐騙集團趁虛而入。1名退休 女教師與先生分居、子女在國外，長期獨居，在網路上結識1名自稱美國空軍的男子，每天交談，對方噓寒問暖，而她定期匯款，一年內匯出3000多萬元台幣，待子女發現後，才揭發整起事件。

「長者可適度使用網路，需警惕成癮風險與詐騙陷阱。」洪珊說，對長者或孤獨者而言，網路世界提供短暫陪伴與慰藉，但過度依賴恐損害情緒、財務與人際關係，甚至加深孤立與空虛感。