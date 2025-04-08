我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大戲還沒上場？黑天鵝基金經理人：史詩級崩盤最終將大跌80%

「美國旗應美國製」…白宮列10項「不公平貿易」 中日皆上榜

楠梓球場耗資3.5億 紐國女足認不安全拒出賽 球迷：好丟臉

記者郭韋綺／高雄8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
高雄楠梓足球場草皮泛黃、泥地裸露，還有多處補丁。(記者郭韋綺／攝影)
高雄楠梓足球場草皮泛黃、泥地裸露，還有多處補丁。(記者郭韋綺／攝影)

中華民國足球協會原訂今在高雄市立楠梓足球場舉行國際女子足球邀請賽，由台灣女子足球代表隊對戰紐西蘭隊，不料紐隊勘察場地後認為場地草皮不安全，前天取消出賽，足協也宣布開放退票，讓球迷傻眼批評「好丟臉！居然場地被打槍」。

和挖出廢棄物的新竹棒球場、地震中天花板崩落的桃園八德國民運動中心羽球場一樣，楠梓足球場也是使用前瞻預算，中央和地方共耗資台幣3.5億元興建，2022年11月啟用，場內有天然、人工草皮球場各1座，委由柏文健康公司營運。

柏文公司昨發聲明，稱本月1日起已積極改善場地，包括草皮更換、草地整理、灑水、壓地及整地等，更與紐西蘭方不斷地溝通與協調，但最終未能達成共識感到遺憾，向球迷致歉。

中華足協表示，未來將持續精進賽事籌辦與場地管理機制，並與國內各球團共同研議天然草皮場地維護長期策略。台灣女子足球員工會則發聲明支持紐西蘭隊，安全是不容退讓的底線。

此次女足邀請賽為台灣女足暌違5年重返主場，也是自2019年以來首度在台舉行國際女足A級賽事，因台灣僅台北田徑場、高雄國家體育場符合國際賽事標準，足協去年9月商借高雄國家體育場，因該場地早已排定演唱會檔期，才轉向借用楠梓足球場。

楠梓足球場雖是國內標準比賽場地，但上月幾乎周周有練習或賽事，壓縮場地草皮維護和保養。紐西蘭隊勘察場地後提出重鋪草皮等建議，但直到賽事登場前，仍認為場地無法達到比賽標準，不參加賽事，足協官網6日發布聲明「因場地相關條件仍無法完全符合對方對賽事品質的期待，最終遺憾決議取消本場比賽」，開放球迷退票。

球迷不留情批評，「丟臉啊，要辦比賽，整個場地還沒搞好」、「紐西蘭認證的爛場地」。

記者直擊現場，草皮泛黃、泥地裸露，球門周邊草皮狀況也很差，還有多處補丁，感到場地的確存在不安全風險。

市議員白喬茵說，高市運發局作為場地的OT單位，應同步確保場地狀況，甚至要求足協在借用時須要框足夠長的場地保養期間，而非讓場地單位吸收，讓劣跡斑斑的足協再次讓世界看見台灣，也傷害高雄的形象，「最無辜的是我們的女足球員，也是對遠道來台的外隊的失禮」。

高市運發局回應，對於各方使用高市足球場舉辦大型賽會活動皆樂觀其成，廠商已給予最大支持，全力配合足協改善場地。

中華民國 民運 羽球

上一則

朝野共商國是 在野挺880億方案 卓榮泰願赴立院報告

下一則

對美談判 綠委點名蔡英文、蕭美琴 蔡：對執政團隊有信心

延伸閱讀

耗資3.5億楠梓球場不安全 紐國女足拒賽

耗資3.5億楠梓球場不安全 紐國女足拒賽
青春版牡丹亭 來台二十週年慶演紀實

青春版牡丹亭 來台二十週年慶演紀實
嫌太吵當街摔死寵物狗 高雄男判2月徒刑

嫌太吵當街摔死寵物狗 高雄男判2月徒刑
高雄老董車震孩子同學媽 正宮錄下激情呻吟 提告求償

高雄老董車震孩子同學媽 正宮錄下激情呻吟 提告求償

熱門新聞

「大阪燒披薩」再回歸。(記者黃筱晴／攝影)

不是愚人節玩笑 台灣好市多全球獨賣2款台、日式小吃

2025-04-01 01:43
台灣總統賴清德（中）21日在松山機場視導駐守的海軍陸戰隊陸戰六六旅衛戍第二戰鬥隊，與官兵合影。路透

龍應台投書紐時：台灣的時間不多了

2025-04-01 11:43
北市議員陳宥丞轉述蔣萬安邀企業座談。記者林麗玉／攝影

關稅海嘯 台珍奶大廠哭：4、5貨櫃還漂在海上 怎麼辦？

2025-04-07 14:28
台總統賴清德今天（6日）傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，他表示，台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，賴總統說，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。（圖／取自台總統府影片）

賴清德發表8分鐘影片：無意報復美國 從零關稅談起

2025-04-06 09:49
小微哭訴她只是想幫忙分擔家計，「我沒有危害台灣，我也沒有恐嚇台灣」。(取自西瓜視頻)

將被強制出境 中配小微痛哭遭霸凌：我沒有危害恐嚇台灣

2025-03-31 20:14
烏軍在吳忠達陣亡現場發現證件及制服碎片。（圖取自Telegram）

台志願兵吳忠達戰死烏克蘭 屍體疑遭啃食…遺留證件曝光

2025-04-02 14:04

超人氣

更多 >
豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光

豬哥亮愛女認了「離開台灣」巨額保險內幕曝光
華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失

華人入境美國若簽署這份表格 恐被遣返 綠卡也會喪失
川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅

川普再威脅中國：不撤銷反制就再加50%關稅
美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸
貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商

貝森特稱70國來談關稅「我們很忙」 這個國家優先協商