綠委轟「扶不起的阿斗」裕隆駁：沒拿百億補貼

民進黨立委王世堅。(本報資料照片)

總統川普對台灣加徵32%的關稅 ，民進黨立委王世堅連日抨擊台灣本土汽車品牌裕隆公司，將其形容為「扶不起的阿斗」，裕隆汽車澄清拿政府上百億台幣補助一事並非事實；王世堅昨再度批評裕隆得了便宜還賣乖，他今天要檢討的不是裕隆，而是認為政府應該停止這些不當補助。

裕隆集團發布聲明表示，一直以來配合台灣政府政策、合法繳稅、照顧員工、善盡社會責任。台灣汽車產業有其發展歷史，為配合政府發展策略性汽車工業，裕隆傾力以自有資金投入數百億台幣投資自主研發／自主品牌，網傳裕隆拿了上百億政府補助，並非事實。裕隆汽車是上市公司，相關數字自可查證，請勿再以訛傳訛。

裕隆集團表示，旗下品牌多數車款自製率皆已高達70%以上，新進車款也依循時程持續導入台產零件，提升與在地化供應鏈 合作開發的比率，將持續爭取台產車出口與國際接軌的機會。裕隆集團在汽車業投入既深且廣，在經營戰略上以開放多元化價值鏈為平台，在新能源車時代，與鴻海合資成立鴻華先進持續投入自主研發，推出第一台量產台產電動車 LUXGEN n7 ，導入台灣ICT大廠為一階供應商。

王世堅說，先把對汽車與保健食品的高關稅取消，政府面對美國的關稅戰，要強有力的對應，要先釋出善意與誠意，讓美國心理平衡，願意與台灣坐下來談，他認為這是立竿見影的方式。

王世堅表示，政府60多年來罷黜百業，獨尊裕隆，從土地、資金到研發款項，皆有紀錄可考，不容裕隆隨便發聲明否認；他批評裕隆「得了便宜還賣乖，我們還要保護（裕隆）多久？」