天災假最新指引 依然沒高溫假 北市盼中央訂標準

高溫假 再等等 建築工人等戶外工作者，夏天深受高溫衝擊，勞團認為足夠的安全防護、做好熱危害預防，比高溫假更為實際；示意圖。(本報資料照片)

夏天高溫日數、溫度屢創新高，是否應放「高溫假」討論數年，近期人事行政總處頒布最新版「天然災害停止上班上課作業Q&A」，依然沒有高溫假，低溫假校長就能決定，官員解釋，是因為高溫的定義仍未達成共識。台北市府呼籲中央盡早訂定高溫停班課標準或指導原則。

環境部長彭啟明去年表示，預計最快今年夏天提出高溫調適的國家政策；勞動部前部長何佩珊去年7月在立法院承諾將修法規範雇主提供高溫避難設備與設施，不過她提醒勞資雙方可能有不同意見；閣揆卓榮泰 則強調會優先照顧勞工。

近期行政院人事行政總處公布2025年版「天然災害停止上班及上課作業Q&A」，對於高溫期間是否可發布停班停課仍未加以正面規範。

人事總處說明，2013年間邀醫療、法律專家學者與衛生福利部、勞動部、氣象署及其他機關開會研商，大家認為高溫難以明確定義，政府機關現階段尚不宜以法制化方式規範高溫停班停課相關事宜，不過，今年會再與各方持續討論。

這次指引明確指出，「低溫寒害」機關、學校首長得視實際情形發布停班停課。根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」第八條規定，天然災害造成交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班上課安全，或有致災之虞、須撤離或疏散時，得發布停止上班及上課。

另一方面，颱風來班停課，新版QA刪除前版若生活圈中各縣市「若預計發布結果不一致，建議宜由各直轄市、縣市首長直接協調做出一致性決定」的文字，僅建議各縣市「平時宜建立溝通協調機制，並確實聯繫」

台北市府表示，呼籲中央盡早訂定高溫天氣停班課的標準或指導原則；市府也會透過北北基桃協同治理平台，考量共同生活圈的市民安全，四縣市一同進行研議。

基隆市府發言人呂馨煒表示，針對高溫假，為保護面臨高溫等各種風險之勞工，強化勞工行使退避權，期待中央能將包括高溫假在內的天災假法制化，利於地方遵循。