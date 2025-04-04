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北市歷史建築「前美軍宿舍」淪停車場 文化局挨批放任

記者林佳彣／台北4日電
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北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，還被發現變成停車場，文化局會勘要求限改。(圖／王欣儀研究室提供)
北市歷史建築「山仔后前美軍宿舍」修復進度落後，還被發現變成停車場，文化局會勘要求限改。(圖／王欣儀研究室提供)

北市歷史建築「陽明山美軍宿舍群」占地4萬餘坪，議員發現其中山仔后前美軍宿舍一戶修復進度落後，未取得使用許可還變停車場，要求落實督導。文化局說，已告知管理人台灣銀行，歷史建築未取得使用許可前不得作為停車使用。

山仔后前美軍宿舍為1950至60年代提供當時駐台美軍居住所建，具歷史文化價值者且表現地域風貌或民間藝術，雖小部分建築改變，但整體環境優良，2007年登錄為歷史建築。

此所有權及管理機關皆為台灣銀行，現況包含愛富2街、愛富2街厚生巷、愛富3街、愛富3街長生巷共17戶，卻被議員王欣儀發現外觀殘破不堪，有些更無門窗。

文化局3月25日會同三位文資委員辦理管理維護查核會勘，台銀與相關單位也到場，委員們認為愛富1街1號（F100）修復工程延宕多年，尚未取得使用許可，擅自使用空地作為營業用停車位，不符法規、程序，應予糾正；文化局也要求台銀限期4月15日前改善。

王欣儀質疑，修復進度未依期程執行，是否已追究？且作為停車使用已是違規事實，為何能免責開罰？文化局形同放任。

文化局回應，愛富二街一號（F100）歷史建築修復及再利用計畫及因應計畫，應於前年完工，卻未依工程進度執行，因此請台銀說明；台銀承租單位委託的建築師事務所前年10月送修正工程進度表，去年5月提出變更設計，但文化局未通過審查；若因管理不當涉及文資法毀損歷史建築，將處台銀30萬元至200萬元台幣罰鍰。 

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