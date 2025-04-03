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霸凌過失致死不起訴 勞部前分署長謝宜容涉貪遭訴

台灣新聞組／綜合3日電
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勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉侵占就業安定基金採購的物品，並由特定業者承包部分採購案，新北地檢署2日依洩密、侵占公有財物、圖利等罪嫌起訴。(本報資料照片)
勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容，涉侵占就業安定基金採購的物品，並由特定業者承包部分採購案，新北地檢署2日依洩密、侵占公有財物、圖利等罪嫌起訴。(本報資料照片)

勞動部勞動力發展署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌害部屬輕生，涉嫌侵占就業安定基金採購的物品並由特定業者承包部分採購案，新北地檢署昨依洩密、侵占公有財物、圖利等罪嫌起訴她；檢方指她猶如為廠商量身訂做採購案，損及國家機關及全體公務員形象，建請法院處以適當之刑。另外，關於先前就業安定基金高達7224萬(台幣，下同，約218.1萬美元)不符用途，勞動部卻要爭取編列明年度公務預算歸墊，在野立委質疑勞動部長洪申翰沒有打算追討遭濫用的錢、要讓全民埋單。

謝宜容被控霸凌造成吳姓公務員輕生、過失致死部分，因無法證明其因果關係，處分不起訴。

另外，北分署劉姓、簡姓、郭姓等3員工被控圖利業者，但檢方認為3人因謝宜容高壓強勢領導風格，在憂心遭謝約談「面商」的沉重壓力下犯圖利罪，犯罪動機尚非惡劣，亦無圖取自身利益，且於偵查中自白犯行，建請法院從輕量刑以勵自新。

新北地檢署針對謝宜容案的調查分成兩案，分別是吳姓公務員輕生是否與霸凌行為有關、謝宜容任職北分署時經手的採購案是否涉及貪瀆等不法。

檢方調查，謝宜容擔任北分署分署長期間，針對位於新莊辦公室整修工程，於2023年10月16日採購案公告前，為避免採購金額逾150萬元(約4.5萬美元)須加入外部評選委員之變數，指示秘書室劉姓、簡姓部屬將部分工程從整修工程採購案拆出，讓承包公司獲得25萬餘元(約7500美元)不法利益。

起訴指出，謝宜容為塑造個人及北分署專屬形象，2024年所有對外活動、宣傳品形象識別與主視覺設計，統整為一公告金額以下之採購案交由特定公司承包，還提前洩漏標案內容給該公司，為該公司量身訂作採購案獲得17萬40元不法利益。

此外，謝宜容明知3節禮盒為北分署使用「就業安定基金」或「就業保險基金」預算採購，屬公用暨公有財物，卻於2023年至2024年春節、端午、中秋三節期間， 把公務名單發送剩餘的12盒侵占為己用，涉侵占公有財物。

勞發署北分署前分署長謝宜容被控職場霸凌導致部屬輕生，檢方認為無因果關係處分不起訴，民眾黨主席黃國昌昨表示，讓人難以接受。他說，謝宜容濫用就業安定基金裝潢辦公室、贈送禮品被依違反貪汙治罪條例及洩密罪嫌起訴，但勞動部前部長許銘春同樣濫花就安基金開演唱會、拍攝個人沙龍照，迄今卻安然無事，更是讓人無法接受，所謂辦小不辦大、遇到新潮流大尾就縱放，正是人民對司法喪失信心的關鍵。接下來就看勞動部何時打算追回人民納稅錢，還是要無恥到拿納稅人的錢歸墊。

審計部報告出爐後，勞動部表示將修正就安基金2024年決算，也將向行政院爭取編列以後年度公務預算歸墊就業安定基金，遭在野黨立委批評就是沒有打算追討遭濫用的錢，讓全民埋單。

洪申翰對此表示，勞動部是行政機關，必定要依法依規咎責，「關於決策者責任，勞動部會配合檢調和司法追究。」他說，目前檢調還在偵辦，勞動部完全配合資料調閱、偵辦，假設司法判定違法營私、非法人謀不臧，勞動部就會依偵辦結果來追究。

圖為謝宜容辦公室有滿牆植栽，連陽台都有綠美化。(圖／民眾提供)
圖為謝宜容辦公室有滿牆植栽，連陽台都有綠美化。(圖／民眾提供)

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