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台鐵裝設燈光紀念罹難者 造價8000萬每年只亮5天遭質疑

記者胡瑞玲／台北3日電
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太魯閣號事故滿4周年，台鐵今年在事故現場三處隧道內，設置28盞白燈及9盞琥珀光的紀念燈光，紀念罹難者。(圖／台鐵提供)
太魯閣號事故滿4周年，台鐵今年在事故現場三處隧道內，設置28盞白燈及9盞琥珀光的紀念燈光，紀念罹難者。(圖／台鐵提供)

台鐵為悼念太魯閣號事故罹難者，在事故現場三處隧道內設置紀念燈光，但紀念燈光設置金額逾8000萬元(台幣，下同，約241.5萬美元)，一年點亮5天。對於台鐵公司化首年虧損高達137.9億元(約4.1億美元)，卻大手筆裝設紀念燈，台鐵產業工會批評，台鐵及交通部應為還在為公司打拚的員工，爭取經費改善福利及提高安全改革，才是真正落實罹難者家屬的期盼。

太魯閣號事故滿4周年，台鐵過去3年均與罹難者家屬舉辦紀念音樂會，今年採取家屬意見，在事故現場3處隧道內，設置28盞白燈及9盞琥珀光的紀念燈光，以紀念已離去的摯愛。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭說，紀念方式很多，火車在同一時間鳴笛也是一種方式，家屬的期盼予以尊重，最重要的還是要回歸安全文化的改革。提醒台鐵，謹記太魯閣號事故的痛，並加快安全改革的速度及力道，另也呼籲社會大眾理解，畢竟台鐵轉型需補足人力、改變內部組織等，都需要時間。

台灣鐵道規畫暨國土協會秘書長黃柏森說，紀念設施對社會及台鐵記得事故有幫助，但在隧道打燈能否達成效果有待商榷，以JR西日本在福知山線事故為例，事後設置「祈禱之森」及每年的紀念儀式，就是要讓大眾記得並警惕鐵路安全的重要性。除紀念設施外，若能看到危險行車事故減少，才能提高大眾信心。

臉書粉專「台鐵便當管理局—附屬鐵路部」指出，根據政府電子採購網，紀念燈光設置金額達8138萬2996元。台鐵高層一邊以節電要求基層不准使用公務用電，一邊卻花8000萬元裝燈，一年僅用5天，痛批台鐵高層邏輯思維難懂。

台鐵表示，隧道為事故發生地點，對家屬具象徵意義，經多次溝通及討論，家屬盼能在事故現場保留具視覺識別的紀念設施，因此公開招標，交由一隱照明設計有限公司設計紀念燈光，並規畫在和仁、清水、崇德3處隧道設置燈光裝置。燈光裝設費用包含燈具與基礎工程，因地點偏遠、現場施作條件等，整體成本相對增加。

產工指出，太魯閣號事故釀許多人傷亡，確實值得紀念並提醒台鐵安全改革的重要性，但今年公司化首年虧損達137.9億元創新高，爭取8000多萬裝設紀念燈，就應該拿出同樣的態度及立場，來面對現在員工的薪資福利及安全改革。

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