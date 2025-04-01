被球團高層點名坐腿上 啦啦隊女神李雅英罕見動怒

韓籍啦啦隊成員李雅英人氣很高。(記者林伯東／攝影)

職籃TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉日前上聯盟副祕書長王志群的YouTube 節目「5後時光」，公開喊話只要留言數破5000，「就叫李雅英坐在群哥跟小左腿上（字幕註明為『坐在中間』）」，節目播出後遭到網友炎上，認為這句話有性騷 嫌疑，節目事後將影片下架道歉，但雲豹球團發出聲明，指張建偉的發言被斷章取義，對此，李雅英也首次表態了。

李雅英在限動發長文，表示去年1月開始雲豹啦啦隊的活動，當時她在台韓之間往返，但現在她已經有了居留證，也正式在台灣定居，「這次的事件讓我再次深刻感受到，真的很感謝一直以來喜歡我、關心我的許多粉絲朋友們,內心充滿感激。雖然我沒有親眼看到該影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」她表示，真心希望這樣的事情今後不要再發生。