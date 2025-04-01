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被球團高層點名坐腿上 啦啦隊女神李雅英罕見動怒

記者林怡秀／台北1日電
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韓籍啦啦隊成員李雅英人氣很高。(記者林伯東／攝影)
韓籍啦啦隊成員李雅英人氣很高。(記者林伯東／攝影)

職籃TPBL台啤永豐雲豹執行長張建偉日前上聯盟副祕書長王志群的YouTube節目「5後時光」，公開喊話只要留言數破5000，「就叫李雅英坐在群哥跟小左腿上（字幕註明為『坐在中間』）」，節目播出後遭到網友炎上，認為這句話有性騷嫌疑，節目事後將影片下架道歉，但雲豹球團發出聲明，指張建偉的發言被斷章取義，對此，李雅英也首次表態了。

李雅英在限動發長文，表示去年1月開始雲豹啦啦隊的活動，當時她在台韓之間往返，但現在她已經有了居留證，也正式在台灣定居，「這次的事件讓我再次深刻感受到，真的很感謝一直以來喜歡我、關心我的許多粉絲朋友們,內心充滿感激。雖然我沒有親眼看到該影片，無法完全了解具體內容，但從相關報導來看，我認為那並不是一句可以輕描淡寫帶過的玩笑話。」她表示，真心希望這樣的事情今後不要再發生。

李雅英說，希望能夠和一直溫暖支持她的台啤永豐雲豹粉絲們、還有電豹女的夥伴們一起,好好完成剩下的賽季，「今天也迎來了我在台灣的第二個棒球賽季的開始。未來我也希望能繼續以啦啦隊員的身分，在這裡長久地陪伴大家,帶來更多正能量」，文末她喊話粉絲「周一加油」，相當正能量。

李雅英首次對坐大腿事件表態發文。(取材自Instagram)
李雅英首次對坐大腿事件表態發文。(取材自Instagram)

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