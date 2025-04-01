403大震周年 花蓮遊客雪崩觀光慘 太魯閣恢復要7年

花蓮觀光慘，就連二二八連假，花蓮市區著名的日出大道，逛街民眾也很稀少。(記者陳正興／攝影)

去年4月3日早上一場大地震，天搖地動長達98秒，對花蓮影響既深且廣，當眾人頻問「一年了，花蓮人還好嗎？」實際走一趟，就知道有多慘。小安和老公2月重遊花蓮，帶著「挺花蓮」的心情想吃好玩滿，但上網查店家，從文青冰店到特色民宿，全都關門停業，讓她驚覺「天啊，花蓮這麼慘嗎？」

今年二二八連假，花蓮市區昔日總是擠滿人的「金三角」商圈冷清，店家鐵門貼出一張張租售海報，還開著的名店不需排隊，反而要擔心過一陣子會不會收了；民宿、旅館住房率更跌到谷底，不必煩惱訂不到房間。

國稅局花蓮分局統計，去年3到12月申報銷售額，娛樂業申報約7億元(台幣，以下同)，比較前年同期的19億餘元，大跌64.2%，旅宿業從前年50億元一口氣腰斬成25億元；理髮業、飲食業等減幅都在14%到30%之間，只有裝潢業因震損逆勢成長18%。

花蓮縣府統計150家旅館14家停業，比率近一成，民宿倒閉82家。花蓮目前旅宿平均住房率僅二、三成，八家旅宿、餐飲業通報大量解雇員工，資遣近400人。

另外，太魯閣國家公園宛如花蓮觀光 的心臟，每年多達400萬名遊客造訪，堪稱台灣觀光門面，如今遊客崩跌剩不到一半，修復工 程艱鉅，要恢復全區迎賓，至少還等七年。

太管處解說員林茂耀表示，人氣景點砂卡礑步道仍封閉，已被大量土石掩埋，來到布洛灣遊憩區入口處，告示牌提醒「道路毀損、禁止進入」。「園區滿目瘡痍，去年觀光人數崩跌到只剩170萬人次」，林茂耀感嘆，退休 時恐怕還看不到太魯閣恢復原樣。

太魯閣、七星潭等16處觀光遊憩區遊客總人數，去年3月有102萬人次，4月震後雪崩只剩28萬，連暑假旺季也只剩40多萬人，去年底好不容易回升至57萬人次。春節假期全縣住宿率僅達四、五成，與往年客滿落差極大。