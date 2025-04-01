我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

403大震周年 花蓮遊客雪崩觀光慘 太魯閣恢復要7年

台灣新聞組／花蓮1日電
花蓮觀光慘，就連二二八連假，花蓮市區著名的日出大道，逛街民眾也很稀少。(記者陳正興／攝影)
花蓮觀光慘，就連二二八連假，花蓮市區著名的日出大道，逛街民眾也很稀少。(記者陳正興／攝影)

去年4月3日早上一場大地震，天搖地動長達98秒，對花蓮影響既深且廣，當眾人頻問「一年了，花蓮人還好嗎？」實際走一趟，就知道有多慘。小安和老公2月重遊花蓮，帶著「挺花蓮」的心情想吃好玩滿，但上網查店家，從文青冰店到特色民宿，全都關門停業，讓她驚覺「天啊，花蓮這麼慘嗎？」

今年二二八連假，花蓮市區昔日總是擠滿人的「金三角」商圈冷清，店家鐵門貼出一張張租售海報，還開著的名店不需排隊，反而要擔心過一陣子會不會收了；民宿、旅館住房率更跌到谷底，不必煩惱訂不到房間。

國稅局花蓮分局統計，去年3到12月申報銷售額，娛樂業申報約7億元(台幣，以下同)，比較前年同期的19億餘元，大跌64.2%，旅宿業從前年50億元一口氣腰斬成25億元；理髮業、飲食業等減幅都在14%到30%之間，只有裝潢業因震損逆勢成長18%。

花蓮縣府統計150家旅館14家停業，比率近一成，民宿倒閉82家。花蓮目前旅宿平均住房率僅二、三成，八家旅宿、餐飲業通報大量解雇員工，資遣近400人。

另外，太魯閣國家公園宛如花蓮觀光的心臟，每年多達400萬名遊客造訪，堪稱台灣觀光門面，如今遊客崩跌剩不到一半，修復工程艱鉅，要恢復全區迎賓，至少還等七年。

太管處解說員林茂耀表示，人氣景點砂卡礑步道仍封閉，已被大量土石掩埋，來到布洛灣遊憩區入口處，告示牌提醒「道路毀損、禁止進入」。「園區滿目瘡痍，去年觀光人數崩跌到只剩170萬人次」，林茂耀感嘆，退休時恐怕還看不到太魯閣恢復原樣。

太魯閣、七星潭等16處觀光遊憩區遊客總人數，去年3月有102萬人次，4月震後雪崩只剩28萬，連暑假旺季也只剩40多萬人，去年底好不容易回升至57萬人次。春節假期全縣住宿率僅達四、五成，與往年客滿落差極大。

花蓮觀光慘 製表／王思慧、王燕華
花蓮觀光慘 製表／王思慧、王燕華

觀光 復工 退休

上一則

台新承諾增資 金管會核准「新新併」

下一則

新聞眼／動用法政媒警力量 鍾文智案水有多深？

延伸閱讀

403花蓮地震周年 太魯閣國家公園復原迎賓再等7年

403花蓮地震周年 太魯閣國家公園復原迎賓再等7年
「查水表案」查到花蓮縣長愛將 基層自危 法界疑小題大作

「查水表案」查到花蓮縣長愛將 基層自危 法界疑小題大作
大罷免延燒 行政司法夾殺 綠推高仇「傅」值

大罷免延燒 行政司法夾殺 綠推高仇「傅」值
綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁

綠前進花蓮宣講 卓榮泰猛轟傅崐萁

熱門新聞

士林地方法院。(記者李隆揆／攝影)

傳訊息「多美的奶頭」台高中師生戀曝光 他下場慘了

2025-03-26 03:46
台中市一名工廠業者的妻子與許姓網友相約發生性行為，台中地院判許得賠30萬元。(圖／AI生成)

月收20萬夫出國 人妻約砲睡遍中部摩鐵 床伴判賠

2025-03-23 02:11
中配網紅劉振亞(中間戴白帽者)遭限期離境，今晚將搭機離台，她晚間近7時帶著丈夫、小孩在民團陪同下抵達松山機場完成報到，對現場媒體表示「希望清清白白離開，會堂堂正正回來」。(記者李隆揆／攝影)

今離台 中配亞亞：盼清清白白離開堂堂正正回來

2025-03-25 08:52
陸配亞亞（前排右二）與其老公（前排右三）一同現身。記者張曼蘋／攝影

陸配亞亞老公閩南語控訴 : 我是台灣孩子 難道要我走？

2025-03-25 00:30
藝人黃子佼持有未成年人性影像，上訴高等法院，昨（26）日黃子佼再度穿著「深藍色襯衫」出庭應訊。記者許正宏／攝影

黃子佼不是單純看A片 律師再揭內幕：沒有錢辦不到的事

2025-03-27 17:29
北一女教師區桂芝出面受訪。(記者林佳彣／攝影)

「堂堂正正的中國人」 區桂芝親上火線：那我統戰對岸可否？

2025-03-26 23:38

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事