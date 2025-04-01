台新承諾增資 金管會核准「新新併」

金管會宣布同意台新金與新光金合併案。圖為台新金董事長吳東亮（左）與新光金董事長魏寶生（右）去年8月宣布合併計畫。(本報資料照片)

金管會昨天宣布，核准台新金合併新光金；雙方合併後，台新金是存續公司，新光金為消滅公司，並從合併基準日起更名為「台新新光金控」，新光金需在合併基準日前30個營業日向證交所申請下市台灣金控家數變為14家，台新新光金控將成為台灣第四大金控。

金管會同意台新金、新光金合併完全沒有「附條件核准」。換言之，台新金合併新光金，尤其面對外界質疑恐有龐大增資缺口的新光人壽，台新金在保險 局提出的「五大原則」中，完全說服了金管會。

兩家金控隨後發出聯名聲明稿，針對兩家金控的整併時程，將規畫於今年7月底前完成金控合併，之後將盡速進行旗下銀行、保險、證券、投信及創投等子公司的整併，發揮合併綜效。

據了解，台新金向金管會提出與新光金合併後的「財務預測」，一開始遭質疑財務預測過度樂觀也不合理，台新金過程中積極補件也與金管會多次溝通，最終再給了金管會「增資承諾」，確保當新壽有增資缺口時，台新金需負增資義務後，此案終於拍定。

至於台新金屆時資金從哪裡來？據透露，包括子公司上繳、繳款或帳上現金等，再不足就是台新金大股東得掏錢。

據金管會審核，台新金在合併新光金後，金控資本適足率（CAR）、雙重槓桿比、及新壽資本適足率（ICS）都合規，包括CAR逾百分之百法定標準，槓桿比低於125%及接軌後ICS達百分之百。

雙方金控合併後，銀行、證券或壽險 子公司則需另外再申請合併，依照台新金對外說法，子壽險是最後才會合併，屆時是否新壽有增資需求？需看當時市況而定。