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台積高雄廠擴產投資1.5兆 將成全球最大晶圓先進聚落

記者簡永祥、郭韋綺／高雄1日電
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台積電昨舉行高雄廠區二奈米廠擴產典禮，行政院長卓榮泰（左三）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）等人出席。（記者劉學聖／攝影）
台積電昨舉行高雄廠區二奈米廠擴產典禮，行政院長卓榮泰（左三）、台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛（左二）等人出席。（記者劉學聖／攝影）

台積電昨在高雄楠梓科學園區舉行二奈米擴產典禮，台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛致詞說，台積電高雄廠將興建五座包括二奈米先進製程超大型晶圓廠，總面積超過46座足球場，投資總額1.5兆元台幣（約451億美元)。

秦永沛指出，完工後高雄廠區將成為全球最大提供先進製程晶圓製造服務的聚落，其中第一廠（即晶圓22廠的P1）預定今年下半年量產，五年內可望驅動2.5兆美元的產品價值。

台積電擴大在高雄的投資，是高雄市從傳產重鎮翻轉成為科技城的關鍵投資。應邀出席的行政院長卓榮泰表示，這項擴建計畫將強化「大南方新矽谷計畫」的重要性，帶動更多的科技產業到這裡投資，並與「桃竹苗大矽谷計畫」形成雙引擎，加速帶動台灣的科技產業、整體經濟成長。

台積電將是全球首家率先提供二奈米先進製程代工服務的晶圓廠，並採取竹科和高雄科學園區同步生產的模式，凸顯客戶導入需求超乎預期。

秦永沛昨天在致詞時，道出二奈米帶來的重大成就。他說，台積電二奈米製程獨步全球，其電晶體密度和能源效率，和現行量產的三奈米相比，速度提升10~15%，功耗降低25~30%，因而受到各大晶片公司導入，用於超級電腦、行動裝置、雲端運算中心。且量產前兩年超過三奈米爬升速度，五年驅動2.5兆美元產品價值。

這項工程因獲得中央和地方政府鼎力協助，讓高雄第一廠經兩年多建廠，順利在今年下半年量產，第二廠也完成上梁，同時啟動第三廠結構工程；未來還包括第四廠和第五廠興建。

秦永沛指出，高雄廠將帶來7000個高科技工作及兩萬個營建工作機會；若加計因供應鏈帶動的周邊消費，將創造3兆元台幣產值及50萬個工作。

台積電 矽谷 供應鏈

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