高鐵新費率出爐 北高票價恐漲至1720元 學者：不該以價制量

高鐵最新費率出爐，交通部依然維持去年核定基本費率每人每公里4.551元台幣，最晚4月1日公告。但即使費率不變，北高票價最高仍可漲到1720元台幣(約51美元)。(記者曾吉松／攝影)

交通部每年檢討高鐵基本費率，今年雖維持去年核定費率，但北高票價仍有230元(台幣，下同，約7美元)調漲空間，最高可漲至1720元(約51美元)。高鐵表示，基本費率與票價是依整體環境進行綜合評估，還要報請董事會討論決定。學者則表示，疫後運量大幅成長，導致自由座頻傳亂象，不能因為服務水準下滑，就想要以價制量，票價漲幅及調漲時間都需評估。

交通部依據與台灣高鐵合約，每年會依「台灣地區消費者物價總指數」變動幅度，檢討和公告政府核定高鐵基本費率，當物價累積指數變動率達3%以上，將會調整，再由高鐵公司檢討並自訂費率。

高鐵自2007年通車起，台北至高雄票價維持在1490元，2013年曾調漲至1630元，2015年因財改降回1490元。去年基本費率調整為每人每公里4.551元，依公式加成後，費率最高每人每公里5.061元。以台北至高雄距離約340公里計算，北高票價可漲到1720元，漲幅約15%。

高鐵新世代列車預估明年下半年陸續抵台、2027年下半年投入營運。配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換等大項資本支出，高鐵預估2026年資金缺口達高峰，因此高鐵票價是否調漲備受關注。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，按照物價指數漲幅，未來高鐵票價調漲勢在必行，但調漲幅度及時間點需要審慎評估。

李克聰說，不能因為現在服務水準下降，就想要以價制量，這種方式不符合消費者使用導向，建議應等新車上路後，屆時班次增加，自由座亂象改善，服務水準提升，若成本缺口達高峰，再來討論調漲議題。

對於高鐵票價調漲一事，交通部長陳世凱先前僅強調要高鐵負起社會責任，今年再指出，高鐵營運狀況不錯，高鐵公司尚未針對票價提出討論，董事會也沒相關議案，因此「高鐵票價還不是議題」。但陳世凱也說，高鐵購買新車，兩年後將陸續上路，若成本無法反映，造成營運表現不佳或服務品質下降，屆時可以再討論，強調只要是合理範圍內，調漲調降都可以，他持開放態度。

高鐵表示，基本費率與票價是否調整，將由經理部門依照合約相關規定，綜合考量內部的營運成本，外部的社會經濟環境情勢、市場競爭及供需情形等，進行整體評估後，報請董事會討論決定。

針對中長期營運資金規畫，高鐵指出，將持續視未來營收表現及各式營運資金需求等現金流量狀況、及外部總體經濟與資本市場變化，透過自有資金與外部融資的調配，以支應營運活動，以及資本支出的資金需求。

陽明交大運輸研究所教授邱裕鈞認為，高鐵新購的新世代列車預估兩年後陸續上路，屆時就算漲票價，對其他大眾運輸影響也較少，畢竟高鐵優勢在於長途旅程。

成大交通管理科學系教授鄭永祥說，新車未上路前，高鐵短期能做的是在尖峰時段，車站做好營運調度，減少再發生高鐵台中站大排長龍的情況；另外，台鐵 已確定調漲票價，但若高鐵持續凍漲，恐拉大高鐵與台鐵的競爭力，甚至台鐵現有旅客還會繼續流失。他建議台鐵在確定新票價後，要努力提高準點率、車次盡量滿足旅客需求、提高安全管理及旅客搭乘舒適度、加強購票方便性等。