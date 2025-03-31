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台灣窗殺野鳥研究 落後歐美30年 台大5年300野鳥撞窗亡

記者楊惠琪／台北31日電
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台大動物博物館設置「窗殺」常設展，展示許多因窗殺喪命的五色鳥標本。(記者楊惠琪／攝影)
台大動物博物館設置「窗殺」常設展，展示許多因窗殺喪命的五色鳥標本。(記者楊惠琪／攝影)

全球每年至少有數十億隻鳥類因「窗殺」喪命，歐美國家早在30年前就展開研究與防治工作；反觀台灣，近幾年才有「窗殺」議題的討論，台大生態學與演化生物所畢業的謝季恆，因看了校內監視器拍下綠鳩撞窗身亡的畫面，決定投入「窗殺」研究，也才開啟台灣的學術研究。

根據統計，近5年來有超過300隻鳥類在台大校園遭遇窗殺，三大窗殺熱點，甚至是獲得綠建築標章或建築大獎，校舍大面積玻璃設計，反而成為鳥類的致命陷阱。倚山而築的政治大學也是窗殺熱區，加裝窗貼後大為改善。

剛從台大生態學與演化生物所畢業的謝季恆，長期檢索兩大公民科學平台的資料，探究台灣野鳥「窗殺」情形，截至去年，共累積5100筆窗殺案例，有175種鳥類、5330隻個體受害，其中有30種二級保育類，13種三級保育類，特有種鳥類16種、特有亞種32種，傷鳥案例更是遍布全台各地與離島。

謝季恆發現，雖然台灣位處東亞澳遷徙線上且為重要的遷徙中繼站，但遭窗殺的物種中，留鳥多於候鳥，最常遭窗殺鳥種以台灣特有種五色鳥最多，特有亞種、二級保育類的鳳頭蒼鷹也名列第五。此外，包括松雀鷹、褐鷹鴞、八色鳥、白尾鴝、紅尾伯勞等也是常遭窗殺的保育類鳥種。

台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏表示，從歐美國家到鄰近的日本、韓國，早已展開調查並積極推動預防與宣導，甚至發展出「窗殺」產業，成為新藍海。然而，台灣至今仍缺乏統一的專責單位，僅有少數部門零星推動相關工作。

王齡敏指出，窗殺防治面臨三大挑戰，包括影響建築外觀、改變窗景視覺效果，以及高昂的施工成本，整棟大樓施作需動用鷹架或吊車，費用動輒數10萬台幣(約3000美元)，讓許多公部門和公司卻步。但她強調，這是全人類的環境課題，都市化無法避免，但至少「不要讓鳥類因窗殺而死亡」，籲企業與校園響應，將窗殺防治納入環境教育，落實企業社會責任。

台灣猛禽研究會救傷站主任王齡敏指出，窗殺已成為鳥類非自然死亡原因第一名，在美國估計每年有約10億隻、南韓每年約有800萬隻野鳥因窗殺死亡；至於台灣數量不明，但若以全台建築物棟數推估，窗殺數量應與南韓差不多。

王齡敏表示，防止野鳥窗殺並不難，可以透過改善玻璃材質或在玻璃上加裝窗貼，就能有效減少90%的撞擊事件。強調生態綠地的校園，也是發生野鳥窗殺的高風險區域，建議窗殺防治工作可從校園做起。

台大去年鳥類窗殺熱點
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